Her er Sandra Borchs nye jobb: – Jeg gleder meg

GIKK AV: Daværende forsknings- og høyere utdanningsminister Sandra Borch på sin pressekonferanse 19. januar, der hun fortalte at hun ville gå av som statsråd. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Snart tre uker etter at hun brått gikk av som statsråd er Sandra Borch klar til å gripe fatt i sin nye jobb på Stortinget.

Tidligere statsråd for Senterpartiet, Sandra Borch, fikk onsdag nytt verv i Stortinget.

– Sandra går til justiskomiteen, skriver kommunikasjonssjef Gunnar Ringheim i Senterpartiets stortingsgruppe til TV 2.

Vedtaket om å plassere Borch i Stortingets justiskomité ble gjort på et møte i Senterpartiets stortingsgruppe onsdag ettermiddag.

– Viktig felt

– Jeg gleder meg til å ta fatt på et viktig felt med mange viktige, men også krevende, saker innenfor justisfeltet, sier Borch i en uttalelse til TV 2.



Parlamentarisk leder Marit Arnstad sier dette om Borchs kommende jobb:

– Jeg er sikker på at Sandra vil gjøre en god og grundig jobb i justiskomiteen, sier Arnstad.

Borch er innvalgt på Stortinget som representant fra Troms, men har siden 2021 vært statsråd i Jonas Gahr Støres regjering. Først som landbruks- og matminister, og fra august i fjor som forsknings- og høyere utdanningsminister.

Undersøkes fortsatt

Borch gikk av som statsråd 19. januar etter at det ble avdekket mulig juks i hennes masteroppgave fra 2014. Saken undersøkes nå av Universitetet i Tromsø.

Tidligere denne uken sa partileder Trygve Slagsvold Vedum dette om mulighetene for et comeback for Borch etter skandalen:

– Sandra Borch gjorde det som vi liker, altså hun tok ansvar for sine egne handlinger, gikk av, beklaget det, og da mener jeg at i Norge så skal det selvfølgelig være mulig å gjenvinne tillit, sa Vedum til TV 2.