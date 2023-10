Her er Bergens nye byråd

Det nye byrådet i Bergen bestående av Høyre, Fremskrittspartiet og Senterpartiet, presenteres mandag fra klokken 11 i Bergen rådhus.



Slik blir Bergens nye byråd:

Byrådsleder: Christine Meyer (H)

Helsebyråd: Marte Monstad (Frp)

Byråd for næring, kultur og idrett: Reidar Digranes (Sp)

Finansbyråd: Eivind Næval-Bolstad (H)

Byråd for barnevern, sosiale tjenester og mangfold: Charlotte Spurkeland (H)

Byutivklingsbyråd: Christine Khars (H)

Byråd for barnehage og skole: Daniel Hägglund (Frp)

Marte Monstad blir også byrådets nestleder etter Christine Meyer.

– Tidenes yngste

Kulturbyråd Digranes er, ifølge byrådsleder Meyer, den yngste byråden noensinne.

– Han blir litt eldre om en uke, så det gjør meg litt mer betrygget. Da blir han fireogtyve, sier hun på pressekonferansen.

Digranes studerer juss ved Universitetet i Bergen og er leder av Bergen Senterparti.

Ifølge Bergens Tidende er den største overraskelsen imidlertid eiendomsutvikleren Christine Kahrs. Kars har tidligere uttalt seg i krasse ordelag om Bergen kommunes arealplaner.

– Hun har hele tiden vært «the wild card», sier Meyer om Kahrs.



Ifølge Bergensavisen er Kahrs en meget velstående eiendomsaktør. Hun hadde ifølge avisen en ligningsformue på 48 millioner kroner og en skattepliktig inntekt på over 2,6 millioner kroner i 2021.

Hun har sittet i styret i Norsk Eiendom.

Dramatisk bybanestrid

I flere uker har den påtroppende byrådslederen fra Høyre, Christine Meyer, sittet i byrådsforhandlinger med Senterpartiet og Frp.

De tre partiene presenterte nylig en samarbeidsavtale med tre andre partier, Bergenslisten, Industri- og Næringspartiet og Pensjonistpartiene. Disse seks partiene, som har flertall i bystyret, er enige om å danne et styringsdyktig flertall og om å utrede et nytt tunnelalternativ for bybane til Åsane.

Onsdag forrige uke gikk Rune Bakervik (Ap) formelt av som byrådsleder i samme bystyremøte som Høyres Marit Warncke ble valgt til ordfører.

Et byråd med Senterpartiet og Frp var ikke Meyers førstevalg. Etter valget gikk Høyre først i forhandlinger med Venstre og KrF. Partiene hadde som utgangspunkt at de skulle styre etter å fortsette planene om en dagløsning for bybanen, men slet med å finne et flertall.

I en dramatisk vending brøt dermed Meyer valgløftet om bybane langs bryggen, og vendte seg mot Senterpartiet, Frp og de tre protestpartiene som alle hadde gått til valg på å skrote planene om bybanespor langs verdensarven.