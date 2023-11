Her dreper bilisten miljøvernaktivisten

To personer ble tirsdag drept på den panamerikanske motorveien, utenfor byen Chame i Panama.

– Vil du være først? spør en 77 år gammel mann en av miljøvernaktivistene, før han løfter håndpistolen og skyter.

I forbindelse med demonstrasjoner mot gruvedrift, var det et stort presseoppbud på stedet. Journalister fanget hendelsen på bilder og video.

Den ene mannen ble skutt i halsen, og døde på stedet. Den andre ble tatt med til sykehus, men døde av skadene.

Den britiske storavisen The Times skriver at mannen først forsøkte å komme seg forbi blokaden. Like før skytingen begynte mannen å flytte på deler av aksjonistenes blokade, og havnet tilsynelatende i diskusjon med en av demonstrantene.

AFP melder at gjerningsmannen er en amerikansk advokat.

Pågrepet på stedet



Mannen som avfyrte våpenet ble raskt pågrepet av politi på stedet etter skyteepisoden, som fant sted ved 21.00-tiden tirsdag norsk tid.

PÅGREPET: Politiet fører mannen vekk fra åstedet. Foto: Bienvenido Velasco / EPA

Han skal ifølge spanske EFE ha amerikansk og panamansk statsborgerskap, og satt bak rattet på en bil der veien ble blokkert av aktivistene.

Ifølge britiske The Telegraph kan mannen unngå fengselsstraff: På grunn av alderen kan han etter panamansk lov i stedet bli idømt husarrest.

Pistoldrapene onsdag er ikke de første under demonstrasjonene. Tidligere har to personer mistet livet i to ulike hendelser hvor de har blitt påkjørt av bilister på veiene de har blokkert.

Omstridt gruvedrift: – Vil at de skal dra

Fagforeninger og urfolksgrupper står bak miljøverndemonstrasjonene i Panama, som allerede har pågått i over to uker.

Flere tusen har tatt til gatene for å markere motstand mot at det kanadiske gruvedriftsselskapet First Quantum Mining har blitt tildelt lukrative konsesjoner i nye kobbergruver – ifølge aktivistene på bekostning av natur, miljø og urfolkenes levesett.

SAMLET: Lærere i demonstrasjon mot gruvedrift, dagen etter drapene på to aksjonister i Panama. Her fra Panama by. Foto: ROBERTO CISNEROS / AFP

Miljøvernerne frykter at gruvedriften vil forurense drikkevannet og ødelegge store deler av landskapet i området, som er dekket av sårbar regnskog.

– Panama er verdt mer uten gruveselskapene, sier en aktivist på kamera til nyhetsbyrået Reuters.

– I dette landet er vi ikke fri, fordi de som styrer er folk fra gruveselskapene. Vi vil at de skal dra. Vi ønsker ikke gruvedrift, men selvbestemmelse, sier psykolog og aktivist Carmen Rueda til Reuters.

Store verditap

Panamas regjering har derimot en annen innfallsvinkel, og viser til at gruvevirksomheten vil gi flere tusen jobber og stor verdiskapning i regionen.

TEMPERATUR: Demonstranter i klinsj med politiet i Panama by i slutten av oktober. Temperaturen i landet har vært høy i flere uker. Foto: Arnulfo Franco / AP Photo

Myndighetene i det mellomamerikanske landet har bedt om at demonstrasjonene må ta slutt. Veiblokadene har ifølge Reuters ført til verditap på opp mot 800 millioner kroner daglig for næringslivet.



I tillegg skal flere en 150.000 sykehus- og legetimer har blitt avlyst som følge av blokkeringene.