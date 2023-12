Her danser Roman (8) igjen

Nesten halvparten av Roman Oleksivs kropp ble forbrent i det russiske missilangrepet. Men åtteåringen kjemper hver eneste dag for å ta livet tilbake.

Unge par virvler over dansegulvet i en idrettshall i den ukrainske byen Lviv, vest i landet.

Jentene er iført fargerike kjoler og har håret festet i stramme knuter, mens guttene har på seg svarte bukser, hvite smokingskjorter og svarte sløyfer i halsen.

Men én av guttene skiller seg ut, med sin blå heldekkende ansiktsmaske og blå vanter på hendene. Det er beskyttelse for brannskadene som dekker halvparten av kroppen hans.

Med bestemte steg fører Roman Oleksiv partneren rundt på dansegulvet.

KJEMPER SEG TILBAKE: Roman Oleksiv (8) ble skadet i et russisk angrep mot hjembyen Vinnijtsja i juli 2022, og fikk forbrenninger på nesten halvparten av kroppen. Her er han tilbake på dansegulvet i en konkurranse i selskapsdans i byen Lviv i Vest-Ukraina. Foto: ROMAN BALUK/Reuters

Utad er det lite som tyder på at det for halvannet år siden var usikkert om han i det hele tatt ville være i stand til å gå igjen.

Brutalt russisk angrep

Ukrainske myndigheter har registrert over 116.000 krigsforbrytelser siden fullskalainvasjonen.

Roman var på legekontoret med moren da russiske kryssermissiler traff hjembyen Vinnijtsja, sentralt i landet, i juli i fjor.

28 mennesker ble drept, inkludert moren.

ANGREPET: 14. juli 2022 ble byen Vinnijtsja, sentralt i Ukraina, truffet av russiske kryssermissiler. 28 mennesker ble drept, mange skadet . Foto: State Emergency Service of Ukraine

Over 200 mennesker ble skadet, inkludert Roman som ble truffet av granatsplinter, brakk en arm og fikk brannskader på 45 prosent av kroppen.

Etter at han ble stabilisert på et sykehus i Lviv, ble han fraktet til den tyske byen Dresden der de hadde spesialister på brannskader.

Der var han i nesten ett år og gjennomgikk 30 operasjoner.

På skolen igjen

Nå er han tilbake i Lviv, og selv om han jevnlig må tilbake til Dresden for behandling, er åtteåringen nå i ferd med å ta livet tilbake.

Han er tilbake på skolen og har gjenopptatt dansen.

– Vi visste ikke om han ville være i stand til å gå igjen, bevege hånden eller fingrene, forteller pappa Yaroslav til nyhetsbyrået Reuters.

– Takket være legene, og Romans overmenneskelige innsats, åpnet døren seg for å returnere til dansen og spille instrumenter igjen.

Roman har nå begynt i tredje klasse. Pappa Yaroslav forteller at de forsøker å ikke dvele så mye ved det som skjedde i juli 2022, og at de tar en dag av gangen.

Foreløpig er ikke åtteåringen sterk nok til å snakke med media selv.



– Vi tar alt steg for steg. Alt vil bli bra til slutt, sier Yaroslav.



Han forteller at sønnen står overfor mange år med behandling, noe som inkluderer operasjoner og hårtransplantasjoner.

PÅ SKOLEBENKEN: Roman er tilbake på skolen etter å ha vært på sykehus i ett år. Nå går han i tredje klasse. Foto: ROMAN BALUK/Reuters

Stolt pappa

Tilskuerne bryter ut i applaus når Roman og partneren kommer for å ta imot diplomet og medaljen etter innsatsen i dansekonkurransen.

De to danset tango og charleston. I tillegg spilte Roman et solo-nummer på bajan, som er et slags trekkspill.

Faren er stolt av åtteåringen sin.

– Han er en fantastisk gutt. Spørsmålet er ikke hva han har gjennomgått, men hvordan han vil utvikle seg videre, sier Yaroslav.



– Jeg håper han fortsetter med samme styrke som han har vist hittil, at han fortsetter å vokse og utvikle seg.