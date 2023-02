– Helt horribelt angrep

Sander Sørsveen Trelvik og Simon Johnsen er ved godt mot etter at de ble skadet i et russisk angrep i Ukraina.

Torsdag var nordmennene i Bakhmut for å evakuere skadde etter russiske angrep da det smalt like ved dem. De to jobber som frivillige ambulansearbeidere i Ukraina.

Begge blir nå behandlet for skader på sykehus i byen Dnipro, og jobber nå med en plan for å komme seg tilbake til Norge, forteller kollega Sheena Simensen.

– De er ved godt mot og har de lure smilene sine på plass, sier Simensen, etter at Sørsveen Trelvik og Johnsen har sendt henne bilder fra sykesengen.

TV 2 har fått tillatelse til å publisere bildene.

BRANNSKADER: Sørsveen Trelvik fikk blant annet store brannskader etter angrepet. Foto: Privat

– Ganske ok

Sørsveen Trelvik er hardest skadet, med brannskader og skader fra splintrer. Johnsen har skader på øyet, og på armer og ben.

– Han beskriver seg selv som ganske ok, sier Simensen.

Firebarnsmoren er sykepleier, og har selv vært i Ukraina som frivillig tre ganger siden krigen startet.

Sist hun var der, var i månedsskiftet november-desember i fjor. Da jobbet hun sammen med Simon Johnsen ved frontlinjen.

– Han er en stille kjempe som får jobben gjort, sier hun.

KHERSON: Simon Johnsen og Sheena Simensen i sentrum av Kherson, som ble frigjort i november i fjor. Foto: Privat

Gjennomtenkt risiko

Da Simensen fikk nyheten om at de to nordmennene hadde blitt rammet av et russisk angrep, ble hun både stresset og lei seg.

– At russerne angriper dem mens de behandler pasienter, er helt horribelt. I krig skal de som har «Røde Kors» på seg ha ekstra beskyttelse, men i Ukraina har har de ikke det, sier hun.

Simensen forteller at de i risikosonen merker seg godt for å vise at de er helsepersonell, og at de er der for å hjelpe folk.

Retningslinjene deres er også at de ikke skal forskjellsbehandle etter nasjonalitet, så om de skulle komme over en russisk soldat, så ville de også hjulpet ham.

Simensen sier at de som jobber som frivillige hjelpearbeidere ved fronten, er klar over risikoen det innebærer.

– Det er en gjennomtenkt risiko. Man har det mye i tankene, særlig før man reiser ned. Men når man er der, kommer fort andre ting i fokus, sier hun.

EVAKUERT: Her overleverer Johnsen og Simensen en pasient vest i Ukraina, etter å ha evakuert ham, konen og barnebarnet fra Bakhmut etter at huset deres var blitt jevnet med jorden. Foto: Privat

Hun forteller at de gjør grundige sikkerhetsvurderinger før de går inn i områder langs fronten. Teamet har vært i Ukraina siden mars i fjor, og dette er første gang man har blitt truffet av et angrep.

– Det skal bli godt å få dem hjem nå, sier hun.

Simensen sier hun opplever det å bidra som frivillig helsepersonell i Ukraina, som utrolig givende, og at innsatsen blir satt stor pris på av ukrainerne.

– Etter at man kommer hjem fra en tur og har fått landet litt, ønsker man fort å reise ned igjen, sier hun.