Hellas rammet av nye skogbranner: 18 døde

De massive skogbrannene har også ført til flere evakueringer, inkludert av et titalls pasienter fra et sykehus.

Tirsdag fortsatte skogbrannene å rase i flere deler av Hellas – og mange av dem er ute av kontroll, melder greske medier.

Brann- og redningstjenesten sier at de har funnet 18 døde personer i Dadia-skogen langs, nordøst i landet langs grensen til Tyrkia. Her brøt skogbrannene ut mandag.

Ifølge den greske avisen Kathimerini er de omkomne migranter.

Greske myndigheter har ikke gått ut med ytterligere detaljer rundt funnet av de døde.

Rundt én time sør for skogområdet, i kommunen Alexandroupoli ved Egeerhavet, har brannene rast i fire dager.

Her er det sendt ut evakueringsvarsel for ti landsbyer, i tillegg er over 60 pasienter evakuert fra et sykehus i området. Pasientene er overført til en båt som ligger til havn i havnebyen Alexandroupoli.

EVAKUERT: Flere pasienter ligger på gulvet til en ferje etter å ha måttet bli evakuert fra et sykehus i Alexandroupolis tirsdag. Foto: e-evros.gr via AP

Tirsdag har også 40 personer blitt reddet utenfor byen etter at de rømte fra flammene og ut på flytende gjenstander og i private båter, skriver Kathimerini.

Det har vært varmt, tørt og mye vind de siste dagene i denne delen av Hellas. Tirsdag og onsdag er det meldt 37 grader og vindkast opp i åtte sekundmeter, mens det er ventet noe regn i løpet av helgen.