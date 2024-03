Helene Olafsen og Jørgen Nilsen fortviler: – Vi er fullstendig overkjørt

– Her skal vi bo livet ut!

Det sa en ekstatisk Helene Olafsen (34) til Nettavisen i 2019 da det ble kjent at hun og forloveden Jørgen Nilsen (33) hadde kjøpt drømmeboligen på Malmøya i Oslo.

Et knapt kvarters kjøretur fra sentrum av hovedstaden, finner man de idylliske øyene Ormøya, Ulvøya og Malmøya. Inkludert Nedre Bekkelaget, består området av mer enn 600 boliger fordelt på rundt 1260 mål.

PARADIS: Fremst ligger Ulvøya, til høyre bak sees Ormøya og til venstre Malmøya. Foto: Heiko Junge / NTB

«Skal vi danse»-vinnerne som sammen har barna Louie (4) og Lilli (2), har siden huskjøpet delt flittig i sosiale medier fra både hverdag, oppussing og familieliv i den store hagen rett ved havet.

Nå er imidlertid idyllen i ferd med å slå sprekker. I alle fall hvis Oslo kommune får det som de vil.

Helt tilbake til 2020 varslet plan- og bygningsetaten (PBE) om at de skulle starte arbeidet med en ny reguleringsplan for Ulvøya, Malmøya, Ormøya og Nedre Bekkelaget.

Målet med planen var «å sikre øyenes spesielle preg, kulturhistorie og natur», og samtidig avklare turveier og publikums ferdsel på øyene.

Det ble også lagt ned et midlertidig forbud mot tiltak frem til ny reguleringsplan kunne presenteres.

Nå er den 187 sider lange planen til kommunen klar – og den får mange av øyboerne til å rase.

Frykter for fuglene

– Vi vil uttrykke sterk bekymring for det nye planforslaget.

Slik starter Olafsen og Nilsen sin skriftlige uttalelse som de sendte til bydel Nordstrand i Oslo kommune i slutten av februar.

– Den foreslåtte reguleringsplanen vil ødelegge Malmøya dersom den blir vedtatt. Det vil gjøre uopprettelig skade på det som gjør Malmøya så spesiell; den ville naturen, stillheten, de gamle båthusene, kystkulturen, fuglene, og så videre, fortsetter paret.

MANGE PLANER: Bildet er hentet fra reguleringsplanen og viser områdene som Oslo kommune ønsker å gjøre endringer på. Foto: PBE/Oslo kommune

De viser til at de bor i et 150 år gammelt hus, og at de brenner for å verne om Malmøyas natur og kultur, slik at generasjonene etter dem også skal få glede av magien.

– Vi som beboere er fullstendig overkjørt. Prosessen bærer sterkt preg av stigmatisering og maktovergrep, skriver de videre.

God kveld Norge har vært i kontakt med Helene Olafsen, som ikke har noen ytterligere kommentar til saken.

UT MOT HAVET: Det er kort vei til båten når man har Oslofjorden som nærmeste nabo. Foto: Erik Edland / TV 2

Vil åpne mer for publikum

Detaljreguleringsplanen til kommunen som får kjendisparet og en rekke andre beboere til å rase, er omfattende.

Hensikten med planen er i hovedsak å begrense privatisering og nedbygging av strandsonen, og samtidig bevare natur og kultur.

Dette er ifølge flere fortvilte beboere motstridende mål.

Mer konkret ønsker kommunen å åpne en større del av øyene for allmennheten, noe som igjen vil bety økt ferdsel i marka. De ser derfor på muligheten for å bygge nye stier og trapper i områdene. Videre ønsker de å overta Sydstranda på Ulvøya som i dag er privat eid.

I planforslaget kommer det frem at for å oppnå målet kan grunneiere bli nødt til å gi fra seg naturvernområder.



100–150 private eiendommer på et samlet område på 43 000 m² kan komme til å bli ekspropriert.



– I utakt med tidsånden

– Vår eiendom ligger på nordvest-delen av Malmøya, til nå bestående av store områder vernet og uberørt natur, og er blant de mange områdene kommunen ønsker å tilrettelegge for store inngrep på, skriver Olafsen og Nilsen videre i uttalelsen.

KJENDISPAR: Jørgen Nilsen og Helene Olafsen møttes under «Skal vi danse» i 2017. Her er paret fotografert på premieren til TV 2-serien «Blodsbrødre» Foto: Espen Solli / TV 2

Malmøya Vel deler parets fortvilelse, og har også sendt uttalelse til bydelen i håp om at planene vil reverseres.

– Vi frykter rasering og forandring av øya, på bekostning av verneverdig natur, kulturhistoriske minner, geologi, privat eiendomsrett og et levende bomiljø, skriver de i uttalelsen.

De peker videre på at veinettet ikke tåler økt biltrafikk, at allemannsretten sikrer besøkende god tilgang, og at det er tilstrekkelig med stier.

– Det er i utakt med tidsånden å fremme tiltak som gjør uopprettelig skade på urørt natur, tordner de videre.

Frist mandag

God kveld Norge har vært i kontakt med plan- og bygningsetaten i Oslo kommune, som viser til at Olafsens og Nilsens brev ikke er adressert til dem, men til politikerne i bydel Nordstrand.

De ønsker derfor ikke å kommentere innholdet i brevet, ei heller si noe om reguleringsplanen eller de mange innsigelsene mot.

De opplyser for øvrig om at høringsfristen for å komme med innspill og bemerkninger til forslaget, er mandag 18. mars.

Bydelsutvalget i Oslo kommune skriver i en epost:

«I saken som du henviser til, er bydelen kun en høringsinstans. Bydelsutvalget i bydelen skal behandle saken i sitt møte på torsdag neste uke.»

De viser videre til Plan- og bygningsetaten for svar på hva kommunen mener om saken.