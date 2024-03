Hedret drept venn: – Det som har skjedd er utilgivelig

Marius Kulberg ble skutt på Per på hjørnet 25. juni 2022.

– Feiringen betyr mye for å være sammen med likesinnede mennesker, å vise hva vi står for og at det fortsatt er nødvendig å markere. Det var generelt god stemning, sier Kulberg, som ikke ønsket å bli fotografert i forbindelse med sitt vitnemål onsdag.

Sammen med flere andre hadde han vært i Pride Park, og da det stengte der, rundt midnatt, bestemte de seg for å gå oppover mot London pub og Per på hjørnet.

– Der satt det flere vi kjente, blant annet Kåre Arvik Hesvik, sier han.

Han forteller at de hadde det veldig hyggelig, men at de etter hvert begynte å tenke på å dra hjemover.

BLOMSTER: Det var et blomsterhav utenfor London pub etter skytingen. Foto: TV 2

– Så begynte vi å høre skriking og sånt, og så ropte en av dem jeg var der med «dukk», og vi kastet oss ned. Vi forsøkte å skjule oss. Jeg merker for så vidt ikke at jeg blir skutt, sier han.

Skutt i beinet

Når det verste sjokket hadde lagt seg, forsøkte noen å få kontakt med vennen hans, Hesvik.

– Alt skjer veldig fort. Kjæresten min tar tak i meg og sier vi må finne et annet sted å gjemme oss. Vi kommer oss inn på kebaben ved siden av, og det er der kjæresten min sier til meg at jeg blør, sier han.

Til slutt fikk de hjelp, og han ble kjørt til Ullevål universitetssykehus med det som var en skuddskade.

Kulberg fortalte også at han på et tidspunkt så skytteren, og merket seg blikket.

– Det er vanskelig å beskrive, sier han.

– Hadde dere noen tanker om hva som foregikk?

– Det var helt uvirkelig. Som en skrekkfilm. Alt skjedde også på veldig kort tid, sier han.

Hedrer vennen

– Har denne hendelsen hatt noe å si for måten du lever livet ditt på? spurte aktor.

– Absolutt. Jeg har blitt veldig engstelig. Bare det å dra på butikken var nesten umulig i starten. Jeg går ofte utenom hvis det er noen folk som står og snakker høyt eller om det er noen som virker aggressiv, før kunne jeg alltid bare gå forbi, men nå ser jeg meg mye mer om, sier han.

Kåre Arvid Hestvik, som Kulberg satt med, ble drept av skuddene.

– Han var et veldig godt menneske, jeg er veldig glad for at jeg ble kjent med ham. Han var et fantastisk og inkluderende menneske, snakket med alle. Det er et utrolig stort tap, sier han.

– Det er utilgivelig, det som har skjedd.

– Svart i blikket

Markus Sebastian Kvistad Kvarving fortalte også om sine opplevelser den natta.

– Det fine med Pride er at uansett hvor du ser, så er alle glade. Sånn var det også denne kvelden, sier han.

Sammen med flere venner var han på London pub natten til 25. juni.

– Vi sto utenfor baren, plutselig hører vi et smell rundt oss. Jeg tenkte det var fyrverkeri, så jeg snur meg kjapt, og tenker jeg skal gå å kjefte, for mange ble redde. Så tar jeg ett steg ut mot veien, og da får jeg øyekontakt med han som sitter der, sier han, og peker mot Zaniar Matapour i rettssalen.

BLIKK: Markus Sebastian Kvistad Kvarving fortalte om øyeblikket da han møtte blikket til Matapour 25. juni. Foto: Lise Åserud / NTB

– Jeg så en sint mann som var svart i øynene. Han holdt i våpen og skjøt, våpenet var rettet mot alle som sto der, sier han.

Deretter kommer det smell.

– Folk kastet seg ned. Det var bare en av de som var rundt meg som sto igjen, hun sto helt fastfrosset, og jeg hjalp henne med bort. Etterhvert kjente jeg at jeg hadde vondt, og begynte å kjenne etter om jeg kjente beina mine, sier han.

Kvarving var skutt i høyre skulder.

– Det var kaotisk, men jeg ble til slutt hjulpet i en ambulanse, sier han.

Han forteller at han fremdeles i dag har store smerter i skuldre og rygg etter skaden.

– Hva tenker du om gjerningsmannen? spurte aktor.

– Jeg har ikke sagt navnet hans mange ganger, sier bare gjerningsmannen. Jeg har vært både sint og redd for ham, og jeg er redd for det han virker å stå for.. Jeg håper han får hjelp og at han en gang vil innse hvor idiotisk dette er. Det gleder meg å vite at jeg kan gå ut herfra etterpå, mens han blir ført med inn bak der, sier han.



– En liten tur



Også Fredrik Fossmark Fjetland inntok vitneboksen onsdag.

– Jeg hadde egentlig lagt meg på sofaen og hadde tenkt til å bli der, men så hadde jeg noen venner som var på Pride, og jeg tenkte at jeg kunne ta meg en liten tur, sier Fjetland.

VITNET: Fredrik Fossmark Fjetland på plass i Oslo tingrett onsdag. Foto: Erik Edland / TV2

Han møtte venner i Pride park, og i likhet med Kulberg dro de mot området i Rosenkrantz' gate da det stengte der. Der dro de på London pub.

– Jeg hadde halvveis tenkt å dra derfra på et tidspunkt, men møtte en kompis fra studiene, og vi ble stående og snakke. Da hørte jeg et brak, jeg trodde det var noen som knuste et glass veldig høyt, sier han.

De ble stående og snakke litt til.

– Jeg hørte ikke hva kompisen sa, så jeg lente meg mot venstre. Da kjente jeg det kom et sinnssykt trykk på siden av hodet, under øret. Jeg tok på det og kjente blod renne ned. Da skrur de av musikken, og det kommer en vakt og sier vi må legge oss ned fordi det ble skutt, sier han.

Prosjektil i halsen

Han kjente på såret, men tenkte det bare er et streifskudd fordi det bare sved litt, og han fikk papir som han tørker blodet med.

– Det kom ambulansefolk og sjekket de som var skadet, og jeg fikk beskjed om å vente. Så kom det to ambulansefolk som ba meg bli med. Jeg syntes det var rart jeg skulle i ambulansen, for jeg kunne jo gå, men de ville ta med alle som var skutt, sier han.

Også på akuttmottaket mente de det var et streifskudd, og han ble lagt på et rom med tre andre personer. Etter hvert ble det mer vondt.

– De tok røntgen, og det viste seg at jeg hadde deler av et prosjektil inne i halsen, sier han.

Å operere ut prosjektilet kunne være risikabelt. Fjetland går derfor fremdeles med et prosjektil i halsen etter hendelsen.

Mange vitner

Det er 269 fornærmede i saken, og det er derfor gjort et utvalg av vitnene som skal i sal 250 i Oslo tingrett i løpet av rettssaken mot Zaniar Matapour.

Onsdag er det fem vitner som er innkalt, alle mennesker som ble skadet da Matapour løsnet skudd mot London pub og Per på hjørnet i Oslo sentrum 25. juni 2022.

Saken startet tirsdag 12. mars, og er ventet å vare fram til 16. mai.

Matapour står tiltalt for grov terror.