Harald (68) feirer julaften alene: – Jeg må ta den helt ut

Da barna var små og foreldrene fortsatt var sammen, ble julaften feiret etter boka. Hele familien var samlet under samme tak.

Selv etter skilsmissen tviholdt de på tradisjonen.

– Men så følte jeg at det var på tide å gjøre noe annet, sier Harald Aanes.

I årene som fulgte reiste han i stedet til moren sin og feiret sammen med henne. Å bare være to ga mer rom for gode samtaler.

Da hun døde for ti år siden, bestemte Harald seg for å gjøre noe utradisjonelt. Han valgte å feire jul alene.

MYTE: Harald Aanes mener at det er en myte at det er så trist å være alene julaften. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det var litt rart første gangen, men jeg endte opp med å kose meg veldig. Jeg ble egentlig overrasket over hvor hyggelig det var, sier han.

Selv om det ikke har manglet på juleinvitasjoner siden, har ikke Harald angret.

Press og stress

I en blindvei innerst i Maridalen i Oslo ligger huset til Harald snøkledd og omringet av skog.

– Jeg trenger ikke å kjøpe juletre. Jeg har jo mange rett utenfor huset, sier han og humrer.

NÆRT NATUREN: Et steinkast bak huset ligger Nordmarka, som er et stort skogsområde nord for Oslo. Foto: Erik Edland / TV 2

For Harald handler valget om å feire alene både om hva han får og hva han blir for uten.

– Jeg slipper stresset. Forventningene. At alt skal være så forferdelig perfekt, sier han.

Harald skotter bort på bildet av barna som henger på stueveggen.

– De har blitt voksne, selvstendige og har egne hus og unger. Det er ikke det at jeg ikke kommer til å savne dem, men jeg respekterer at de har lyst til å feire hos seg selv. Dessuten trives jeg godt i eget selskap.

Løsninger som «annenhver jul» har han ikke helt sansen for.

– For noen fungerer det kanskje kjempefint, men jeg synes at det kan være forbundet med press og tvang.

FAMILIEKJÆR: Harald Aanes er glad i familien sin, men trives også godt i eget selskap. Foto: Erik Edland / TV 2

Han savner heller ikke pakkestyret, mye folk på liten plass og barn som gråter fordi de er misfornøyde med det de har fått.

Derfor takket han høflig nei til invitasjonene fra både døtrene og kjæresten i år igjen.

– Jeg har også lyst til å «komme hjem» til jul og gleder meg til det, sier han.

Og det er nettopp hva han får ut av en feiring i eget selskap, som lokker han mest.

Har fast premie

Som offentlig ansatt i Oslo kommune, pleide Harald å jobbe på juleformiddagen. I år blir det annerledes – nå har han gått av med pensjon.

Dermed kan julemorgenen starte med litt god frokost, før han tar fatt på vasken.

– Det skal lukte grønnsåpe når det er jul, sier han.

SNØ: Torsdag før jul laver snøen ned utenfor huset til Harald Aanes. Foto: Erik Edland / TV 2

På formiddagen gjør han de siste forberedelsene til pinnekjøttet, som allerede har ligget i vann i to dager.

– Å spise pinnekjøtt er kanskje det jeg gleder meg mest til. Det skal spises kun én gang i året, og det er på julaften, ellers ødelegger du det.

Mens saueribben godgjør seg i ovnen, blir det julegrøt i sofaen. Den serveres selvfølgelig med mandel og en marsipangris som premie.

– Jeg vinner hvert år og blir like glad hver gang.

GAVE: Harald har fått en myk pakke av kjæresten. Han håper det er en rutete bukse. Foto: Erik Edland / TV 2

Tar den helt ut

Så er det på med dressen og penskoene.

– Jeg må jo ta den helt ut, sier Harald og smiler.

Å spise middag alene på kvelden, er også et høydepunkt. Det gir han tid og ro til å reflektere.

FORBEREDELSER: Harald inspiserer dressen før den store kvelden. Foto: Erik Edland / TV 2

– Det er sjelden tid til å gå gjennom hvordan man egentlig har det på bunnen. Jeg bruker julaften til å tenke gjennom året som har gått, og de siste ti årene. For meg er det en dag for ettertanke, sier han.

– Kan det ikke bli litt ensomt?

– Nei, det har jeg ikke følt på, svarer han raskt.

– Jeg pleier å si at ensom er noe du er mellom ørene på deg selv. Faktisk synes jeg at julaften er en av de hyggeligste dagene i året.

BLID: For Harald er ikke det å være alene det samme som å være ensom. Foto: Erik Edland / TV 2

Vanskelig å ta valget

Selv om noen velger å feire jul alene, kan det være et vanskeligere valg for andre.

Det har sosialantropolog Gunn-Helen Øye selv fått erfare.

I en kronikk i Aftenposten i 2020 skrev hun at hun drømmer om en alenejul hvert eneste år. Likevel ender hun som oftest opp med å takke ja til å feire i felleskap med venner eller familie.

TRIVES ALENE: Sosialantropolog Gunn-Helen Øye synes det er hyggelig å feire med familie. Samtidig skulle hun ønske hun hadde dagen for seg selv. Foto: Werner Anderson

Hun mener at juletradisjonene i Norge står så sterkt, at det er vanskelig å være blant dem som velger noe alternativt.

– Selv om man har et ønske om å være alene på julaften, er det nesten ingen som tror på at man faktisk har valgt det selv. Man blir sett på som litt stakkarslig og derfor kan det være skamfullt å fortelle andre om også, sier hun til TV 2.

Øye viser til at mennesker er flokkdyr, med et mantra om at det er i felleskapet at lykken ligger.

JUL: «Ingen skal være alene på julaften» er normen i det norske samfunnet. Foto: Erik Edland / TV 2

– Ved å feire alene tar du et valg bort fra fellesskapet. Derfor kan det også bli tatt litt personlig av de du velger bort, sier hun.

For Øye er fortsatt en jul i eget selskap førstevalget. Likevel har hun nok et år takket ja til invitasjonen fra nær familie.

Mener vi mangler ordforråd

– Det er nok fortsatt tabu å feire jul alene, og ses nok på som sært eller litt trist, sier Thomas Hansen.

Han er psykolog og seniorforsker ved Folkehelseinstituttet, og har forsket mye på ensomhet.

Hansen tror at mange ser på isolasjon og ensomhet som likestilt. I realiteten mener forskeren at de to begrepene kan innebære en vesentlig forskjell.

SENIORFORSKER: Thomas Hansen ved Folkehelseinstituttet tror sosiale føringer og lange tradisjoner gjør at det blir sett på som litt rart å velge å feire alene. Foto: Erik Edland / TV 2

– Å være ensom er svært skambelagt, men man kan være ensom blant folk, eller nokså isolert uten å kjenne på ensomhet. Utfordringen er at vi mangler et positivt ladet ord på norsk for «å søke alenehet» for en kortere periode.

Han viser til at man på engelsk har ordet «solitude», som er noe de fleste mennesker har behov for.

– De fleste ønsker å ha jevnlig tid alene, og noen mer enn andre. Kvalitetstid alene gir mulighet til å lade de sosiale batteriene, redusere stress, refleksjon, kreativitet og problemløsning.

JULELYS: Harald Aanes har satt opp noen enkle julelys utenfor huset. Foto: Erik Edland / TV 2

Hansen mener julen kan være en fin anledning til nettopp det.

– Det kan være en fin tid å ta en time out, nyte at samfunnet stenges ned, og finne ro og fred.

Fikk voldsom respons

Tilbake i 2018 skrev datteren til Harald Aanes, Selma Moren, et innlegg i Si ;D i Aftenposten.

«Pappa feirer julaften alene. Det er ikke trist, det er ganske fint», skrev hun.

Hun mente faren hadde lært henne noe om å være fornøyd der man er og blåse litt i hva som er forventet av en.

ÅPEN: Mange har takket Harald Aanes i etterkant av at han har stilt opp i media. Foto: Erik Edland / TV 2

I etterkant av innlegget stilte Harald også opp i en oppfølger. Begge sakene fikk enorm respons fra folk som kjente seg igjen. Flere takket familien for å ha nyansert bildet av en enslig juleaften.

– Det er mange som velger å feire alene og som trives godt med det. Det er nok bare myten om at «julekvelden da skal alle sammen være glad», som lever videre, sier han med en referanse til «Musevisa».

I romjulen skal Harald uansett tilbringe tid med kjæresten. I nyttårshelgen skal han på hyttetur med døtrene sine og familiene deres.

– Julen er jo mye mer enn julaften.