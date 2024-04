Har svart kontrollkomiteen: – Jeg har gitt relevante opplysninger

Mandag kveld har arbeids- og inkluderingsminister Tonje Brenna (Ap) levert sine svar til Stortingets kontrollkomité.

– Jeg mener nå jeg har gitt relevante, supplerende opplysninger, skriver Brenna til komiteen, som har stilt henne en rekke nye spørsmål for å undersøke om hun brøt informasjonsplikten i habilitetssaken.

Formelt er ikke dette en gjenåpning av saken, som ble ferdigbehandlet i månedsskiftet februar/mars, og komiteen har understreket at denne runden kun er en undersøkelse fra deres side.

Kontrollkomiteen hadde stilt fem spørsmål til Brenna knyttet til hennes inhabilitet i forbindelse med utdeling av støtte til Wergelandsenteret og Utøya AS.

– Foreslo ikke endringer

Blant annet spurte komiteen om beskrivelsene hun tidligere har gitt om statsbudsjettet for 2024, og i sitt svar poengterer Brenna at det var settestatsråden som håndterte de aktuelle tilskuddene i budsjettet.

– Som tidligere nevnt, foreslo jeg ikke endringer i tilskuddet til Wergelandsenteret for 2024-budsjettet, verken for driftsbevilgningen eller i tilskuddet til prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap», skriver statsråden.

Hun bekrefter samtidig at hun som statsråd for Kunnskapsdepartementet ikke foreslo noen endringer for Wergelandsenteret i budsjettet.

– Burde fått mer informasjon

I sine spørsmål peker kontrollkomiteen på at de tidligere har bedt om all relevant informasjon i saken. Brenna har tidigere svart at hun ikke har funnet andre relevante opplysninger, men komiteen mener det i ettertid har blitt avdekket at det forelå relevante dokumenter.

– Siden behandling av de aktuelle tilskuddene i 2024-budsjettet ble håndtert av settestatsråden, som sto helt fritt i sine vurderinger, var min vurdering at opplysninger om dette ikke var relevante, skriver Brenna og fortsetter:

– Min vurdering i ettertid er at komiteen tidligere burde fått mer informasjon om de interne budsjettprosessene i departementet, herunder om de interne prosessene knyttet til forberedelse av statsbudsjettet for 2024.