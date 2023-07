Har ikke kontroll – avganger kansellert

– Terrornatt for tusenvis av mennesker. Hus brenner, titusenvis av mennesker har ingen steder å bo, tusenvis når strender og leter etter måter å unnslippe på, skriver Hellas største avis Tanea natt til søndag.



Skogbrannen har rast i fem dager på den greske ferieøya søndag morgen, og situasjonen forverret. Kraftig vind gjør at det ikke er kontroll på brannen, flere landsbyer må evakueres. Turoperatøren Apollo sier til VG at omtrent 200 personer har fått avlyst feriereisene sine søndag. Samtidig får TV 2 tips fra reisende som sitter på flyet til Rhodos. De reiser i regi av Ving, som ikke har avlyst turen deres. De er bekymret.



EVAKUERING: Skogbrannen herjer på Rhodos – flere nordmenn er evakuert. Reiseselskapet Apollo forteller at de har flere hundre norske gjester som befinner seg i utsatte områder på øya. Foto: TV 2-tipser

Evakuerte akkurat i tide

Natt til søndag nådde flammene landsbyen Laerma, der flere hus og en kirke har tatt fyr, ifølge CNN Greece.

Hittil er det meldt om en skadd, en frivillig brannmann som er brakt til sykehus.

Landsbyene Lardos og Pylonas ble evakuert lørdag, og det kom enda en evakueringsordre for landsbyene Asklipieio og Kiotari. Det melder gresk brannvesen på Twitter.

Evakueringsordren kom ikke for tidlig. Avisen Ta Nea gjengir en Tweet som skal være fra Lanea lørdag kveld, der brannvesenet kjemper med flammene.

«Hvis du er i Asklipieio og Kiotari, evakuer nå til Gennadi» lød neste evakueringsmelding fra brannvesenet på Twitter.

Ifølge CNN Greece er det over 10 000 turister som er under evakuering langs veiene på øya, mens 2000 har blitt hentet ut sjøveien.

Turister fraktes til skoler, stengte treningssentre og andre bygg på øya. Blant de evakuerte er flere hundre norske turister som reiste med selskapene Tui og Apollo. Lørdag snakket TV 2 med kjæresteparet Julie og Simen fra Bergen, som sier opplevelsen var stressende og skummel.

VOLDSOMT: Et brannhelikopter over stranda lørdag 22. juli, mens røyken ligger over landskapet på det som vanligvis er en smekkfull strand. Foto: Argyris Mantikos / AP / NTB

Bekymrede turister på vei til Rhodos søndag

Reiseselskapet Apollo har kansellert flere planlagte reiser søndag, mens en tipser forteller til TV 2 natt til søndag at de akkurat har satt seg på flyet. De har kjøpt reisen av flyoperatøren Ving. Tipseren var bekymret:

– Vi fikk en melding fra Ving klokken kl 16:58 i går. Bortsett fra det er de helt fraværende. Nå setter vi oss på flyet, skriver tipseren til TV 2.

Han siterer meldingen fra Ving:

«Hei. Mediene rapporterer om skogbranner på Rhodos. Hvis reisemålet eller hotell ditt er eller blir berørt, kontakter vi deg separat - ellers går ferien som planlagt. Se ving.no for ytterligere informasjon. Hilsen Ving »



På hjemmesiden ligger en lenke til en kort beskjed med tidsangivelsen 22.07. klokken 19.00. Der står det at Ving kjenner til situasjonen på Rhodos, og at alle som er berørt har blitt eller blir kontaktet. Ving skriver at de har avlyst reiser til Lardos, Lindos og Kiatori, men de har altså ikke avlyst avganger til andre deler av øya.

TV 2 har forsøkt å komme i kontakt med Ving natt til søndag for ytterligere kommentarer.

SE VIDEO: Lørdag var fjerde dag med brann og evakueringer

Apollo har også avlyst flere turer, men det gjelder kun reiser til enkelte områder på Rhodos. Andre turer går som planlagt. Men søndag er flere avganger avlyst.

– Det er kjempekjedelig å måtte ringe noen og si fra om det kvelden før. Dette gjelder avreiser fra Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim, sier selskapets kommunikasjonssjef, Beatriz Rivera, til VG.

Selskapet har ikke innstilt selve flygingene til øya, kun reisene for de som skulle til områdene Lardos, Pefkos og Kiotari. Rivera anslår at det gjelder rundt 200 personer, skriver avisen.

HUS BRENNER: Evakuerende nordmenn forteller om skremmende opplevelser. Foto: TV 2 / TIPSER

Problemer med overnatting

Mens reiseselskapene fortsetter å sende turister til deler av Rhodos som hittil ikke er rammet av brann, kontakter myndighetene på øya statsminister Kyriakos Mitsotakis for å be om hjelp.

– De ba statsministeren om umiddelbare tiltak for å slukke brannen, og for å sikre transport og overnatting til innbyggere, sesongarbeidere og de tusenvis av turistene, skriver den greske avisen Ta Nea.



TV 2 dekker saken løpende!