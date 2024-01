Har fått opplysninger om livstegn fra savnet mann i januar

LØTEN (TV 2): To datoer i januar skal verifiseres av politiet.

Kvinnen i 40-årene, som nekter straffskyld for medvirkning til frihetsberøvelse, ble pågrepet onsdag i forbindelse med at en mann i 30-årene har vært savnet siden 12. januar.



Politiinspektør Liv Hilde Nytrøen sier til TV 2 at de nå har fått flere opplysninger om at mannen ble sist sett på nyttårsaften.

Han ble da sett på gården til kvinnen, ifølge Nytrøen.

– Politiet har også fått opplysninger om at mannen skal ha gitt fra seg livstegn på to ulike datoer tidlig i januar. Disse opplysningene skal verifiseres, sier Nytrøen til TV 2.

– Sentral del av undersøkelsen

Av hensyn til etterforskningen kan hun ikke si hva slags opplysninger det er snakk om. Nytrøen sier politiet har intervjuet personer i omgangskretsen og i familie.

– Det er en sentral del av undersøkelsen å finne ut siste sikre observasjon.

Politiet har, i tillegg til avhør, samlet inn informasjon ved å se på teledata.

Mannen er folkeregistrert på en an adresse i Grenland, men politiet har gjort kriminaltekniske undersøkelser på denne adressen, fordi de ikke har fått opplysninger som tilsier at han har oppholdt seg der.

– Politiet mener han har bodd på gården i Løten frem til han forsvant, sier Nytrøen.

Avklarer relasjon

Politiet jobber fremdeles med å avklare mannen og kvinnens relasjon.



– Relasjonen mellom siktede og savnede er sentral. Vi er ikke på sikre på den konkrete relasjonen, men kan legge til grunn at det har vært en relasjon.

Undersøker lavvo

Torsdag satt kvinnen i et ni timer langt avhør med politiet. Flere kilder som TV 2 har snakket med, sier at mannen og kvinnen skal ha vært et par.

Politiets krimteknikere har de siste dagene gjort en rekke undersøkelser på gården til den siktede kvinnen på Løten i Innlandet. Politiet har blant annet gravd ved en lavvo rundt 150 meter fra gårdsplassen.

Kvinnen stiller seg helt uforstående til siktelsen, opplyste hennes forsvarer, Jens-Henrik Lien, til TV 2 torsdag.

– Jeg kan ikke gå inn på hva hun sier, men hun har gitt en grundig forklaring og hun har samarbeidet og svart på de spørsmålene som politiet har stilt, sa Lien.