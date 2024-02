Har fått kontroll på brann i Fredrikstad

FREDRIKSTAD (TV 2): 26 personer er evakuert etter at det brøt ut brann i en bygård i Fredrikstad sentrum natt til fredag.

Nødetatene rykket natt til fredag ut til en brann i et sentrumsbygg i Fredrikstad. Politiet meldte først om brannen klokken 04.22, og like før klokken 04.30 opplyste politiet at det brant i tredje etasje i bygget,



– Tett røyk på stedet, skrev de.

Brannvesenet slet med å få kontroll på brannen i morgentimene.

– Det er kontroll på brannen. Det er lav spredningsfare, men det jobbes fortsatt aktivt på stedet, sier politiets innsatsleder Arve Hermansen til TV 2 klokken 09.40.

SLUKKING: Brannvesenet jobber på spreng med å slukke brannen. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

Brannvesenets innsatsleder Espen Johansen forteller at de har god oversikt over brannen.

– Det brenner fortsatt, men vi har mannskaper som slukker der det trengs, sier han til TV 2 like etter klokken 10.

– Vi venter å være her store deler av dagen og kanskje til og med kvelden og natt. Det er vanskelig å komme til, og vi tør ikke gå inn i bygget, dermed blir det slukking utenfra og ovenfra, sier Johansen.

RØYK: Det ryker godt fra bygningen fredag ettermiddag. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2 Les mer IKKE KONTROLL: Nødetatene har jobbet på spreng, men foreløpig ikke fått kontroll over brannen. Foto: Utrykningsnytt Les mer Foto: TV 2-tipser Les mer

Brannmann truffet av takstein

Det er et gammelt bygårdsbygg som brenner. Bygget rommer diverse lokaler, og Fredrikstad hotell ligger i umiddelbar nærhet.



Tre personer fra leiligheter i tilstøtende bygg var i 5.30-tiden evakuert, og like før klokken 06.00 meldte politiet at gjester og ansatte ved hotellet blir evakuert.



Hermansen opplyser at totalt 26 personer er evakuert til et annet hotell. Politiet vil i 12-tiden vurdere om evakuerte beboere kan flytte tilbake.

– To av de er tilsett av legevakt etter å ha fått i seg en del røyk. De er tilsett og dimittert av lege, heldigvis, sier han.

– I tillegg er det en brannmann under slukking som har fått en takstein på en skulder. Han har vært til undersøkelse og er friskmeldt.

Mye røyk

Politiet har bedt beboere holde vinduer lukket og ikke oppsøke røykfylte områder.

– Det er fortsatt en god del røyk, så vi anmoder folk om å følge politiets anvisninger. De som bor i nærheten må holde vinduer lukket og ventilasjon avskrudd. Det er viktig å følge de anvisningene, sier innsatslederen.

STENGT: Byferga passerer den stengte Kråkerøybrua. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Kråkerøybrua, som forbinder øya Kråkerøy med fastlandet i Fredrikstad sentrum, er stengt på grunn av brannen.



Redningsskøyta «Ragnar Stoud Platou» er til stede i Fredrikstad for å bistå i brannen, skriver Redningsselskapet på X.