Har anmeldt trusler: – Oppfordringer til grov vold og drap

ANMELDER: Advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen har anmeldt trusler mot mennene som ble frifunnet for gruppevoldtekt i forrige uke. Her er de avbildet under ankebehandlingen av gruppevoldtektssaken i Gulating lagmannsrett i Bergen. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

Elden Advokatfirma har anmeldt flere drapstrusler og oppfordringer til gatejustis, etter at tre menn ble frifunnet for en gruppevoldtekt i Bergen i forrige uke.

– Det er verdt å minne ungdommer om at deling av slike poster i sosiale medier kan være straffbart og erstatningsbetingende, sier advokatene John Christian Elden og Maria Hessen Jacobsen i Elden Advokatfirma i en pressemelding.

– Alvorlig og straffbart

Anmeldelsen ble gitt til Vest politidistrikt i dag, torsdag, og omfatter navngitte og anonyme avsendere.

Truslene og oppfordringene om gatejustis har blitt rettet mot de to klientene som ble frifunnet sist uke, ifølge advokatene.

– En rekke av de kommentarene som fremsettes i kommentarfeltene er i realiteten oppfordringer til grov vold og drap av våre klienter, som både er alvorlig og straffbart. Det kan også gi grunnlag for erstatning, sier advokatene.

De legger til at dette også gjelder personer som bidrar til spredning av oppfordringene.

Mener bilde er manipulert

Frifinnelsen har skapt sterke reaksjoner.

Ett bilde som særlig har sirkulert på sosiale medier de siste dagene, viser 24-åringen sammen med to personer som ikke har noe med saken å gjøre.

De ser ut til å være på fest og snap-bildet har teksten «feire for du kom unna med voldtekt» klistret på.

Elden mener dette bildet er manipulert. Reaksjonene på bildet har vært svært sterke.

– Han lurer også på hvem som har lagt på den teksten. Ingen av de som har vært involvert i saken har lagt ut eller kommentert noe, så dette er laget og sendt av noen som ikke vil han vel, sa Elden da TV 2 spurte om bildet på tirsdag.

TV 2 er ikke kjent med om det aktuelle bildet er en del av anmeldelsen.



DELT: Dette snap-bildet har blitt delt hyppig siden frikjennelsen forrige uke. To av mennene har ingenting med saken å gjøre. TV 2 er ikke kjent med om bildet er en del av anmeldelsen. Deler av bildet er sladdet av TV 2. Foto: Skjermdump

Video vakte oppsikt

Samtidig vakte det oppsikt da Bergens Tidende forrige helg omtalte en video som ble delt i en privat snapstory. Storyen tilhørte en av vennene til den frikjente 24-åringen og videoen skal stamme fra en feiring forrige fredag.

Videoen kameraten la ut viser at 24-åringen og en kameratgjeng åpner en champagneflaske. TV 2 har sett videoen.

Låten «Let it go» fra Disney-filmen «Frozen» er lagt på videoen. I ankesaken ble en video av den fornærmede kvinnen, syngende på nettopp samme sang, et sentralt bevis.

Den videoen ble filmet i bilen på vei hjem fra festen der kvinnen hevdet hun ble voldtatt. Stemningen harmonerer ikke med at noe alvorlig hadde skjedd, bemerket flertallet som frifant mennene.

Mannen som la ut champagne-videoen fulgte store deler av ankesaken fra publikumsplass. TV 2 har spurt Elden om klienten hans visste at videoen av han ble lagt ut med den musikken på, og om det viser at klienten selv søkte oppmerksomhet i sosiale medier.

– Min klient har verken lagt ut noe, laget noen tekster eller samtykket i at noe legges ut verken privat eller på sosiale medier. Stort mer enn det vet han ikke, svarte Elden.

Måtte betale erstatning

To av de frikjente mennene, som er 24 og 25 år gamle, må betale oppreisningserstatning på 240.000 kroner hver til en kvinne som var fornærmet i saken.

Beviskravet er ulikt i straffesaker og sivile saker.

Flertallet i retten mener at det i det sivile erstatningskravet er sannsynlighetsovervekt for 24-åringen og 25-åringen forstod at kvinnen ikke ønsket å gjøre de seksuelle handlingene.



FRIKJENT: Tre menn ble frikjent for gruppevoldtekt i Gulating lagmannsrett forrige uke. To av mennene må betale oppreisningserstatning. Foto: Isac Skjevik Kvello / TV 2

«[24-åringen] og [25-åringen] forstod at ho ikkje samtykka til nokre av dei seksuelle handlingane, og at ho ikkje var i stand til å gjera fysisk eller verbal motstand fordi ho var bunden fast» skriver flertallet.

De konkluderer dermed i sivilsaken med at de to mennene «påførte krenkinga forsettleg».

Erik Johan Mjelde er forsvareren til 27-åringen, som også ble frikjent da saken gikk for tingretten. Han sa etter frikjennelsen i lagmannsretten at det er aktuelt å fremme et erstatningskrav som følge av saken.

– Når det gjelder å komme med krav om erstatning for uberettiget straffeforfølging, må vi komme tilbake til det, sa Mjelde.