Hamburgere kan være kilden til nasjonalt E. coli-utbrudd

TREKKES: Disse hamburgerproduktene, med angitte best før-datoer, trekkes tilbake etter mistanke om bakterier. Foto: Nordfjord Kjøtt AS

Hamburgere fra Nordfjord Kjøtt er mistenkt kilde til et pågående nasjonalt utbrudd av E. coli (EHEC)-infeksjon, melder Mattilsynet og FHI.

– Utbruddsetterforskningen fortsetter for, om mulig, sikkert slå fast at disse produktene er smittekilden. Det kan på nåværende tidspunkt ikke utelukkes at andre produkter også vil bli trukket tilbake.

Så langt er det meldt 15 antall pasienter i alderen fra under 5 år til 55 år, bosatt over hele landet, som følge av E. coli-utbruddet.

Omfattende kartlegging

– Mattilsynet og Folkehelseinstituttet har innhentet informasjon fra de syke personene om hva de har spist, både hjemme og ute, og hva de har vært i kontakt med. Vi har også bedt pasientene om detaljer fra kvitteringer for bedre å vite nøyaktig hva de har handlet, sier Catherine Signe Svindland, seniorrådgiver i seksjon biologisk mattrygghet i Mattilsynet.

UTBRUDD: Det er så langt meldt om 15 pasienter smittet med EHEC-bakterien etter utbruddet som først ble meldt i juli. Smittekilden har vært ukjent, men nå mistenker myndighetene at hamburgere kan være kilden. Foto: Manfred Rohde

Den pågående utbruddsetterforskningen tyder på at hamburger-produkter kan være smittekilden.



E. coli-bakterier er en fellesbetegnelse for bakterier som finnes naturlig i tykktarmen hos mennesker og varmblodige dyr. Disse tarmbakteriene er vanligvis ufarlige, men enkelte grupper av bakterien kan forårsake alvorlig sykdom. En slik gruppe er EHEC-bakterier.



Hjelper ikke å fryse ned

– Det er viktig å gjennomsteke hamburgere, kjøttdeig, kjøttkaker og andre deigprodukter for å forebygge EHEC og andre bakterier som kan gi sykdom fra mat, sier Silje Bruland Lavoll i FHI.



EHEC-bakterier kan gi diaré, som kan være blodig. Dette kan vare i 4–10 dager hos voksne og noe lengre tid hos barn. I enkelte tilfeller kan bakterien gi den alvorlige komplikasjonen hemolytisk uremisk syndrom (HUS), med blant annet nyresvikt. Det er spesielt barn, eldre og de med nedsatt immunforsvar som er utsatt for å utvikle HUS.



– Bakteriene tåler frysing godt, pass på god kjøkkenhygiene både når du håndterer ferske og fryste kjøttprodukter og vask deg godt på hendene etter håndtering, legger Bruland Lavoll til.

FHIs råd for å unngå smitte med mage-tarm-infeksjoner Gjennomstek eller gjennomkok all farsemat (herunder hamburgere, kjøttkaker, kjøttdeig og liknende), i tillegg til hele stykker av svin- og fjørfekjøtt Vask hender etter toalettbesøk, etter kontakt med dyr og før matlaging og måltider Ha god kjøkkenhygiene, også ved utegrilling Vask brukte kniver, skjærefjøler og kjøkkenutstyr før utstyret brukes til annen mat Hele stykker av kjøtt (biff, stek, filet og liknende) bør være godt stekt på overflaten Grønnsaker og salater som skal spises rå bør skylles godt Unngå upasteurisert melk og produkter laget av upasteurisert melk. Oppbevar maten ved kjøletemperatur (+4°C) og husk kjøleboks når det er sommertemperaturer Varm mat som skal lagres og brukes senere, bør kjøles raskt ned før lagring og varmes godt opp før bruk. Unngå ikke-desinfisert drikkevann, og ved tvil om drikkevannskvaliteten bør man benytte flaskevann Kilde: FHI





Føre var

Det er ikke fastslått at burgerne er kilden til utbruddet. De trekkes tilbake etter «føre-var»-prinsippet, opplyser Nordfjord Kjøtt i en pressemelding.

– På grunnlag av mistanke fra Mattilsynet om bakterier i råstoff tilbakekaller Nordfjord Kjøtt AS fryst Hamburger Classic best før 24.03.24 og 25.03.24 og Big Beef Burger Thick and Juicy med siste forbruksdag 16.07.23, opplyser Nordfjord Kjøtt.

Forbrukere som har kjøpt produktene, blir bedt om å kaste dem eller returnere dem til butikken hvor de er kjøpt for refusjon.