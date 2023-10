Hamas: Sender «hundrevis av missiler» mot Ashkelon

Hamas starter «et stort missilangrep med hundrevis av missiler» mot byen Ashkelon, skriver de på Telegram tirsdag like etter klokken 17 lokalt tid - 16 norsk tid.

Hamas sine væpnede styrker varslet nye angrep mot byen tidligere tirsdag.

I et Telegram-innlegg ga de byens innbyggere en tidsfrist på å forlate byen.

– Som svar på fiendens forbrytelser ved å fordrive folket vårt og tvinge dem til å flykte fra hjemmene sine langs Gazastripen, gir vi innbyggerne i den okkuperte byen Ashkelon en frist til å reise før klokken 17 i ettermiddag, skrev talsperson Abu Obeida i et innlegg på Hamas sin Telegram-konto.

Angrep mot Gaza

Israel melder samtidig at det tirsdag ble gjennomført et massivt missilangrep mot et nabolag i Gaza City, hvor mer enn hundre mål skal ha blitt angrepet. Det skriver Times of Israel.

IDF, det israelske forsvaret, mener området er et «terror-rede» som Hamas bruker til å fyre av missiler mot Israel.

Flere dusin jagerfly deltok i bomberaidet.



Eksplosjoner nær Tel Aviv

Flyalarmen gikk to ganger på kort tid i Israels hovedstad Tel Aviv tirsdag og man kunne høre kraftige drønn.

TV 2s team i hovedstaden trodde først at det var snakk om luftvernet, men har senere fått opplyst at det blant annet smalt i byen Rishon Letzion sør for Tel Aviv.

Hamas skriver på Telegram at de «bomber flyplassen Ben Gurion med missiler», og at de gjør det som svar på målrettede angrep mot sivile.

Talsperson for flyplassen nekter for at den er angrepet med raketter, og sier at den fortsatt er operativ, melder Reuters.



Flere nye angrep

Hamas skriver også at de har sendt raketter mot Tel Aviv. Senere har de publisert en video som skal vise skader etter et rakettangrep mot Rishon Lezion.

Senere tirsdag ettermiddag skriver Hamas at de gjennomfører angrep mot byen Beersheba, Tel Aviv og Herzliya nord for hovedstaden som svar på Israels bombardement på Gaza.

