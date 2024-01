Hamas-nestleder drept

Flere er drept i et israelsk angrep mot Libanon tirsdag kveld. Blant dem er en av Hamas' øverste ledere, bekrefter organisasjonen selv.

Seks personer skal være drept og elleve skadet etter et israelsk droneangrep mot et Hamas-kontor sør i Beirut, melder Sky News Arabia.

Dronen traff et hus i Beirut-forstaden Dahiyeh, et kjerneområde for den libanesiske militsen Hizbollah.



Tirsdag kveld bekrefter Hamas at Saleh al-Arouri er blant de drepte, ifølge BBC.

Han er nestleder i Hamas' politiske fløy, og blir ofte omtalt som de-facto nestleder i Hamas.

HAMAS-TOPP: Al-Arouri har i mange år vært en høystående lederskikkelse i Hamas. Her fotografert i 2017. Foto: Nariman El-Mofty

På terrorliste

Al-Arouri er også kjent som en av grunnleggerne av al-Quassam brigaden, som er den militære delen av Hamas, og som sto bak terrorangrepet 7. oktober.

Hamas-toppen har vært på USAs offisielle terrorliste siden 2015.

Amerikanske myndigheter har også utlovet en dusør på opptil fem millioner dollar for informasjon om Al-Arouri.

FLERE DREPT: Totalt seks personer skal være drept i droneangrepet, ifølge libanesiske medier. Foto: Ahmad Al Kerdi / Reuters / NTB

Anspent ved grensen

Israel og Hizbollah har angrepet hverandre nærmest daglig siden krigen begynte, dog i varierende omfang.

Angrepene har for det meste vært rettet mot grenseområdene mellom Israel og Libanon, men israelerne har ved flere anledninger truffet Beirut.

De siste månedene er over 100 Hizbollah-krigere og drøyt 20 sivile drept, inkludert barn, eldre og flere journalister, ifølge Hizbollah og kilder i sikkerhetsapparatet, skriver nyhetsbyrået AFP.