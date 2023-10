Hamas: Minst 500 drept i israelsk luftangrep mot sykehusområde i Gaza

Israel skal ha angrepet et sykehusområde i Gaza. Menneskerettighetsgruppe kaller angrepet for en krigsforbrytelse.

Et ubekreftet antall palestinere er drept og skadet etter at en israelsk rakett traff et område i nærheten av Al Ahli-sykehuset i Gaza by.

Det sier det Hamas-kontrollerte innenriksdepartementet i enklaven, ifølge Al Jazeera.

FLAMMER: Et sykehusområde i Gaza er truffet av en rakett. Foto: Twitter

Opplysningene er ikke bekreftet fra annet hold.

Kanalen skriver at ifølge helseministeren i Gaza er det drept mellom 200 og 300 personer i angrepet. Kanalen skriver og at ifølge sjefen for sivilforsvaret i Gaza er det mer enn 300 personer som er drept.

Ifølge Reuters, som siterer helseministeren, er det minst 500 drept i angrepet.

Tidligere tirsdag var det meldt at 3000 palestinere er drept siden krigen brøt ut den 7. oktober.

TV 2 advarer om sterke bilder lenger ned i saken.

– Rett til å forsvare oss

En talsperson for Hamas sier til TV 2 at han anslår at minst 500 personer er drept i angrepet.

– Nå har vi all rett til å forsvare oss selv. Etter denne barbariske forbrytelsen er det nok ingen som vil klandre palestinere for å stå opp for seg selv, sier Bassem Naeem, talsperson for Hamas til TV 2.

Hamas mener et slikt angrep bør gjøre at vestlige land revurderer operasjonene sine i Midtøsten.

– De som har støttet disse forbrytelsene ved å forsyne Israel med disse våpnene, må beregne sine posisjoner på nytt, for jeg er sikker på at deres posisjon i regionen vil bli truet, avslutter han.

– Krigsforbrytelse

Menneskerettighetsgruppen Al-Mezan har på Twitter/X kalt angrepet for en krigsforbrytelse.

Following Israel's 'evacuation order', hundres of Palestinian civilians have taken shelter in hospitals, including Al-Ahli Arab Hospital.



Hospitals are entitled to special protection under IHL, and must be protected in all circumstances.



This is a war crime, plain and simple. https://t.co/VOso0C58SH — Al-Mezan الميزان (@AlMezanCenter) October 17, 2023

Den Gaza-baserte gruppen skriver at sykehuset skal ha vært et sikkert område for evakuerte.

– Dette er en krigsforbrytelse, enkelt og greit, skriver de.

På sosiale medier florerer det bilder av et sykehus i flammer.

Ifølge Reuters har Palestinas president Mahmoud Abbas erklært tre dager landesorg etter angrepet.

– Folkemord

Ifølge Al Jazeera ble sykehusområdet bombet uten forvarsel.

Hamas skriver i en uttalelse på Telegram at angrepet har hundrevis av ofre.

DØDE: Flere personer er drept. Bildet er tatt fra et annet sykehus, hvor de døde personene fra angrepet er fraktet til. Foto: Dawood NEMER / AFP

– De fleste av dem fordrevne familier, pasienter, barn og kvinner, skriver de.



De beskriver angrepet som et «folkemord».

– Det internasjonale samfunnet og de arabiske og islamske landene må ta sitt ansvar og gripe inn umiddelbart.



Det israelske forsvaret (IDF) sier de ennå ikke kjenner detaljene rundt rapportene som kommer om sykehusangrepet, skriver Reuters.



IDF har ikke svart på AFPs henvendelser om kommentarer til saken.



– Kan ikke fortsette

Legen Mads Gilbert kaller angrepet for et historisk nederlag. Han er på vei til Gaza for å hjelpe helsemyndighetene. For tiden er han i Kairo i Egypt mens han venter på å få komme inn i Gaza.

GAZA: Legen Mads Gildbert har vært i Gaza flere ganger. Her er han i 2014. Foto: Mohammed Abed / APF

– Hvis ikke dette er krigsforbrytelser hva er da krigsforbrytelser? Dette er et historisk nederlag for vår tids menneskelighet og en verden der rettsregler, respekt for humanitære lover og grunnleggende trygghet for sivile, syke og skadde gjelder.

– Eklatant brudd på Genèvekonvensjonen og enhver grunnleggende moral. Vi håper Regjeringen viser handlekraft nå. Dette kan ikke fortsette!