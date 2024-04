Halvard Ljostad (68) omkom i Vinje-ulykken

RASTE NED: En betongvegg raste ned fra taket og over en bil. Foto: Tomas Rønningbakken

Det var 68 år gamle Halvard Ljostad som mistet livet da en personbil fikk en murvegg over seg i Vinje onsdag.

Det bekrefter politiadvokat Caroline Gunnesdal overfor TV 2, etter at hun har snakket med familiens pårørendekontakt.

Ljostad var hjemmehørende i Dalen.

Les mer: Murvegg raste over parkert personbil - mann omkom

Flere avhør

Den tragiske ulykken skjedde utenfor Fristadsenteret, et kjøpesenter i Åmot i Vinje. Ljostad satt i en personbil på parkeringsplassen, rett utenfor et bygg som vanligvis står tomt, men som benyttes som lager for kjøretøy.

En lastebil kom borti veggen på bygningen, noe som førte til at deler av bygget kollapset og landet oppå bilen til Ljostad.

Lastebilsjåføren, mann i 20-årene, er anmeldt for forholdet og har fått førerkortet midlertidig beslaglagt, opplyser Sør-Øst politidistrikt.



– Det ble gjennomført et kort avhør av han i går. Det kommer nok til å bli aktuelt med et oppfølgingsavhør. Nå gjenstår det flere tekniske og taktiske undersøkelser, samt vitneavhør, sier Gunnesdal til TV 2.



Det er ingen holdepunkter for å mistenke ruspåvirkning, forklarer hun.

Vil varsle ulykkesgruppen

Kommunens kriseteam følger opp de involverte i saken.

Politiadvokaten legger til at Arbeidstilsynet er varslet og at de også vil kontakte ulykkesgruppen til Statens vegvesen.



– Var avdøde på jobb?

– Grunnen til at det betegnes som en arbeidsulykke er at et firma benyttet dette verkstedet, forklarer Gunnesdal.

Hun er foreløpig usikker på om Ljostad var der i forbindelse med besøk på kjøpesenteret eller om han har en tilknytning til verkstedbygget.