Halden: Én person funnet død – to fraktet til sykehus

HALDEN (TV 2): Nødetatene er på stedet med store ressurser etter at flere personer ble funnet bevisstløse i sentrum av Halden, opplyser Øst politidistrikt.

– Politiet fikk melding fra AMK klokken 12.36 om bevisstløse personer i en leilighet i Halden sentrum. Nødetatene kommer så til stedet og finner tre bevisstløse i en leilighet, forteller innsatsleder Frode Petersen til TV 2 og fortsetter:

– Det blir iverksatt livreddende førstehjelp, men den ene personen lot seg ikke opplive, de to andre er kjørt i ambulanse til Kalnes (sykehus). De hadde egen respirasjon da de ble sendt i vei, men var bevisstløse, forteller innsatsleder Frode Petersen til TV 2 og legger til at de ikke har fått tilbakemelding på tilstanden til de to.

Tidligere lørdag opplyste operasjonsleder i Øst politidistrikt, Håkon Hatlen til TV 2, at de involverte skal være menn i 20-årene.

Pårørende er ikke varslet, opplyser innsatsleder Petersen.

Det var Halden Arbeiderblad som omtalte saken først.

Operasjonsleder Hatlen forteller at det var totalt var fire mennesker i leiligheten. Den fjerde personen var våken og bevisst.

Politiet jobber ut ifra en hovedhypotese om at det skal skyldes rus.

– Mistanken at det er inntak av medikamenter, ev. annen rus. Det er funn i leiligheten som gjør at vi mistenker det, forteller Petersen og legger til:

– Vil ikke gå inn på hva som er funnet, men politiet vil undersøke det nøye.

I en oppdatering tidligere lørdag ber politiet folk om å holde seg unna, slik at nødetatene får jobbe i fred.



Operasjonslederen Hatlen understreker at det ikke er noen fare for øvrige innbyggere i Halden.

– Vi er nå på stedet og prøver å innhente mest mulig informasjon, avhøre potensielle vitner, samt at vi gjennomfører åstedsundersøkelse, forteller Hatlen.