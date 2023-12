Hætta Isaksen: – Langt ifra løst 

– Jeg er lettet på Sør-Fosen sine vegne, og glad for å se at de kan puste litt lettere, sier Ella Marie Hætta Isaksen til TV 2.

Til tross for at det er inngått en avtale, understreker Hætta Isaksen imidlertid at Fosen-saken langt ifra er løst.

– Det er fortsatt et distrikt som sitter i en veldig vanskelig situasjon, og som ikke er kommet til en enighet. Denne kampen fortsetter dessverre, og på onsdag er det 800 dager siden Fosen-dommen falt. Nord-Fosen må fortsatt leve med et menneskerettighetsbrudd de ikke ser en ende på.

DEMONSTRASJON: En rekke samer samlet seg i høst til demonstrasjoner i Vandrehallen på Stortinget. Foto: Ingvild Gjerdsjø / TV 2

– Uholdbart

Hætta Isaksen mener denne saken har vært et stort tap for rettstaten Norge.

– Og den fortsetter å være det. Det minste kravet er at regjeringen kan lære av det, og sørge for at det aldri skal skje igjen. Det er uholdbart å ha en rettsstat som ikke sikrer menneskerettighetene til sine egne borgere.

Samtidig tillater hun seg å være stolt av jobben hun, og tusenvis av andre demonstranter har lagt ned i år.

– På slutten av året er det lett å bli rørt, og jeg er utrolig stolt av den bevegelsen vi har skapt i år. Jeg er også stolt av at vi er en stor gjeng som har fortsatt har mye å gi. Vi kommer til å kjempe med nebb og klør videre for Nord-Fosen.

– Ikke løst

Hætta Isaksen får støtte fra Rødt-politiker Sofie Marhaug.

– Fosensaken er fortsatt ikke løst, så lenge meklingen fortsatt pågår med Nord-Fosen Siida. Dessuten må regjeringen levere det de nå lover, sier Sofie Marhaug, energipolitisk talsperson for Rødt.

MÅ FØLGE OPP: Sofie Marhaug i Rødt er tydelig på at Fosen-saken ikke er løst. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

– Denne avtalen understreker at de gamle reinbeiteområdene har blitt ødelagt. Nå haster det at staten skaffer tilleggsarealet, slår hun fast.

Marhaug er opptatt av at dette ikke kan bli en hvilepute i lignende saker.

– Resultatet av meklingen viser jo nettopp at deler av reinbeite har blitt ødelagt av vindkraftutbyggingen. Vindkraft i reinbeiteområder bør stanses umiddelbart. Regjeringen må lære av Fosendommen, sier Marhaug.

– Gir forutsigbarhet

Leif Arne Jåma, som er leder i Sør-Fosen sijte, sier det er godt å få en avslutning på en årelang og uforutsigbar situasjon.

– Avtalen gir forutsigbarhet og sikrer reindrifta på Sør-Fosen i generasjoner. Gjennom avtalen er vi sikret tilleggsareal og vetorett på videre vindkraft etter endt konsesjonstid. Vi ser fram til positive utfordringer og vil arbeide for at vi får en god samisk reindrift, sier han.

Ifølge Jåma er det nå opp til politikerne å sørge for at dette ikke skjer igjen.

– Vi har satt stor pris på den støtten vi har fått gjennom aksjonene, og engasjementet fra det norske folk, og særlig fra det samiske samfunn, sier han.

– Glad

Sametingspresident Silje Karine Muotka (NSR) er glad for enigheten.

– Jeg er glad for at Sør-Fosen Sijte får tilgjengeliggjort tilleggsareal for vinterbeiter som gjør at de fortsatt kan sikre og utvikle sin næring og kulturutøvelse, sier Muotka.

Hun sier at en avtale om flytting av vinterbeite kun kan skje fordi Sør-Fosen sijte på fritt grunnlag godkjenner det.

– Norske myndigheter kan med andre ord verken pålegge eller presse dem til en slik flytting, sier Muotka.