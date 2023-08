Hærverk på jussfakultet: – Kaotisk og brutalt

Dette melder UiO selv på sine egne nettsider. Dagbladet omtalte saken først.

– Bygningen har blitt utsatt for omfattende hærverk i studentområdene, og bygget er stengt frem til de er ryddet og sikret, skriver universitetet.

Rett24 melder at én person er tatt i forbindelse med hærverket:

– Hendelsen ble oppdaget av en vekter, og gjerningsmannen ble tatt hånd om av politiet, opplyser informasjonsansvarlig Steinar Hafto Myhre ved Juridisk fakultet til avisen.



Møbler fra fjerde etasje

En student ved fakultetet forteller til TV 2 at han er sjokkert over synet som møtte han da han dro innom fakultetet tirsdag:

– Det er ganske kaotisk og brutalt. Møblene fra tredje og fjerde etasje har blant annet blitt hevet ned i kantinen, så det sier litt om viljen som ligger bak det.

RYDDEJOBB: UiO har stengt fakultetet, og jobber nå med rydding. Foto: Fride Sørensen / TV 2

– Hva føler du rundt at dette har skjedd?

– Han eller hun har gått ganske berserk i et veldig fint bygg. Jeg bruker mye tid her, det er her jeg møter vennene mine, svarer studenten.

Skjedde mandag kveld

Hærverket skjedde mandag kveld og politiet har vært på stedet, bekrefter operasjonsleder Guro Sandnes til TV 2.



Bygget sto klart i 2019, og ligger på Tullinløkka nord for de gamle universitetsbygningene på Karl Johan.

Det er det største jussfakultetet på UiO, og har om lag 3000 sitteplasser og kontorer til 200 ansatte.

UiO har foreløpig ikke besvart TV 2s henvendelser.

Fakultetsdirektør Oddrun Rangsæter har satt krisemøte om situasjonen, ifølge Avisa Oslo.