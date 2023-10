Gutt (7) savnet etter jakt –stor leteaksjon

En sju år gammel gutt har vært savnet i et døgn, etter at han kom bort fra familien under jakt i Lindesnes søndag.

Det pågår en stor leteaksjon etter sjuåringen i Lindesnes, der rundt 200 personer er involvert. Leteaksjonen har pågått siden søndag ettermiddag, og pågår fremdeles i full styrke.



Den sju år gamle gutten er savnet i området ved Heddan, nordvest for Vigeland i Lindesnes.

Omfattende søk

– Gutten var sammen med familien sin på jakt. De mistet kontakt med ham søndag klokken 13.30, sier opplyser politiet.



Politihelikopter, redningshelikopter, droner, politipatruljer, hundepatruljer, norske redningshunder, store mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp deltar i søket.

MANGE INVOLVERT: Over 150 frivillige deltar i leteaksjon etter syvåringen som kom bort fra familien sin under jakt i Lindesnes søndag. Foto: Tor Olav Rydlende

Sjuåringen har vært savnet i over et døgn.

Mandag forteller innsatsleder på stedet, Trine Dragland, at de vil fortsette å holde trykket oppe i søket så lenge det er nødvendig og de har mulighet.

Hun sier de ikke trenger flere uorganiserte frivillige til å hjelpe med søket nå.

INNSATSLEDER: Trine Dragland leder politiets arbeid på stedet mandag formiddag. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

Dragland forteller at de søker etter gutten i samme område som tidligere, men at de nå driver med finsøk. Det vil si at personene som er til fots søker tett sammen, og at de søker gjennom hytter og hus.

– Vi håper virkelig at han er i live og vi søker fortsatt etter han, sier Dragland.

De vil ta en ny vurdering på om de må utvide søksområdet så fort det området de nå søker gjennom er finsøkt.

Krevende terreng

Daglig leder for Agder Røde Kors, Synnøve Aksnes, omtaler søker som svært krevende.

Det som er spesielt krevende er terrenget som det blir søkt i. Ifølge politiet er det mye myr og flere skrenter i området.

AGDER: Synnøve Aksnes er daglig leder for Røde Kors i Agder. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Det er kjempekrevende. De som har gått med oss i mange år sier at dette er det mest krevende terrenget de har gått i.

– Det er bratt, kupert, tett skog og mye myr.

INNSATS: Det er en stor leteinnsats etter gutten. Foto: Elias Håvarstein / TV 2

– Fortvilet familie

Like før klokken 23 søndag kveld opplyste politiet til TV 2 at det ikke var gjort noen funn som har ført dem videre i saken. Søket fortsatte allikevel med uforminsket styrke gjennom natten.

KREVENDE TERRENG: Svært mange frivillige bidrar i den store leteaksjonen, som pågår i krevende terreng. Foto: Tor Olav Rydlende

I leteaksjonen deltar blant annet 64 frivillige fra Røde Kors. Mannskapene deres forteller om krevende søksforhold, da det er kaldt og kupert terreng.

– Det er en familie som er veldig fortvilet her nå, så vi gjør alt vi kan for å finne gutten, sier innsatsleder Jørgen Andersen til Lindesnes Avis.

Gutten gikk i forveien

Sjuåringen skal ha vært borte fra familien sin i rundt en halv time, da politiet ble kontaktet søndag ettermiddag.

Like etter klokken 15 søndag kom den første politipatruljen til Heddan.

Politiet opplyser at gutten er kledd for tur og forsvant i et skogsområde.



– Gutten skal ha gått i forveien og var på vei fra en post til en annen da han forsvant. Det er krevende terreng, mye skog og tett vegetasjon i området, sier politiets innsatsleder til Fædrelandsvennen.