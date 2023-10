Gutt (7) savnet etter jakt – 150 personer deltar i leteaksjon

En sju år gammel gutt har vært savnet i over ni timer, etter at han kom bort fra familien under jakt i Lindesnes søndag.

Søndag kveld pågår det en stor leteaksjon etter gutten i Lindesnes, der over 150 frivillige er involvert.



– Gutten var sammen med familien sin på jakt. De mistet kontakt med ham klokken 13.30, sier opplyser politiet.



Den syv år gamle gutten er savnet i området ved Heddan, nordvest for Vigeland i Lindesnes.



Omfattende søk

Politihelikopter, redningshelikopter, politipatruljer, hundepatruljer, norske redningshunder, store mannskaper fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp deltar i søket.

– Det pågår en redningsaksjon for full styrke. Vi har nå over 150 personer ute for å lete etter gutten, sier operasjonsleder Ole Bjørn Kleivane til TV 2 klokken 21.

MANGE INVOLVERT: Over 150 frivillige deltar i leteaksjon etter syvåringen som kom bort fra familien sin under jakt i Lindesnes søndag. Foto: Tor Olav Rydlende

Syvåringen har nå vært savnet i over ni timer.

– Leteaksjonen er enda mer krevende nå, når det er mørkt. Men vi tenker at vi skal fortsette. Per nå er det ikke noe som tyder på at vi trapper ned søket, sier Kleivane.

– Fortvilet familie

Like før klokken 23 opplyser politiet til TV 2 at det ikke er noen ny status i saken.

– Leteaksjonen pågår fortsatt for fullt, sier Kleivane.

Operasjonslederen sier at skogsområdet der gutten forsvant er fullt av skrenter og myrer.

– Hva tenker du når han å har vært savnet i over ni timer?

– Jeg har ikke lyst til å tenke så mye. Vi fortsetter søket og håper å finne gutten, sier Kleivane.

KREVENDE TERRENG: Svært mange frivillige bidrar i den store leteaksjonen, som pågår i krevende terreng. Foto: Tor Olav Rydlende

I leteaksjonen deltar blant annet 64 frivillige fra Røde Kors. Mannskapene deres forteller om krevende søksforhold, da det er kaldt og kupert terreng.

– Det er en familie som er veldig fortvilet her nå, så vi gjør alt vi kan for å finne gutten, sier innsatsleder Jørgen Andersen til Lindesnes Avis.

Gutten gikk i forveien

Sjuåringen skal ha vært borte fra familien sin i rundt en halv time, da politiet ble kontaktet.

Like etter klokken 15 kom den første politipatruljen til Heddan.

Politiet opplyser at gutten er kledd for tur og forsvant i et skogsområde.



– Gutten skal ha gått i forveien og var på vei fra en post til en annen da han forsvant. Det er krevende terreng, mye skog og tett vegetasjon i området, sier politiets innsatsleder til Fædrelandsvennen.



FRIVILLIGE: Røde Kors har 64 frivillige i sving i leteaksjonen i Lindesnes. Foto: Røde Kors

I følge StormGeo er det meldt ned i to grader og vind opp i laber bris i området i søndag kveld og natt til mandag.

Røde Kors opplyser at mannskapene deres fortsetter søket gjennom natten.