Gutt (6) døde etter påkjørsel

En seks år gammel gutt er erklært død på stedet etter en påkjørsel på Finnsnes i Senja i Troms.

Barnet, som skal ha vært på sykkel, ble påkjørt av en personbil. De pårørende er orientert om hendelsen.

Operasjonsleder Per Arve Aas sier hendelsen skjedde i et boligfelt. Hendelsesforløpet er foreløpig noe uklart for politiet.

– Vi har etterforskere på stedet som gjør åstedsundersøkelser og jobber med avhøre eventuelle vitner og folk som bor eller oppholdt seg i nærområdet.

Pågrepet

Det er ifølge politiet ingen kjent relasjon mellom avdøde og bilføreren.

– Bilføreren er pågrepet og fremstilles for bevissikring. Vi vil forsøke å tå tatt et avhør av ham i løpet av ettermiddagen.

– Det er pr. nå ingen mistanke om ruspåvirkning. Førerkortet tas i beslag.



Politiet meldte om ulykken klokken 16.37, en ulykke som ble beskrevet som alvorlig. Gutten mottok medisinsk behandling på stedet.

– Dypt tragisk

Ordfører Tom Rune Eliseussen (Sp) sier Senja kommune har satt ned kriseteam.

– Det er en dypt tragisk ulykke som har rammet lokalsamfunnet, sier ordfører til TV 2.

– Kriseteamet som vil ha fokus på å ivareta berørte parter i saken, slik at de får den beste hjelpen man kan få i en sånn situasjon.

Politiet opplyser til TV 2 at de har dialog med kommunens kriseteam. Statens vegvesens ulykkesgruppe er også varslet og på vei til stedet.