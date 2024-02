– Guds lykke at vi ikke hadde flyttet inn

TRONDHEIM (TV 2): Da «Ingunn» dundret inn over Norge gikk det hardt ut over huset til Roger Havstein.

Rundt ti minutter fra Lauvsnes i Flatanger i Trøndelag ligger det nye huset til Roger og Bodil. Det er ikke tilfeldig at huset ligger akkurat her. Det ligger rett nedenfor gården til Bodils foreldre.

Nå sier Roger at det et trist syn som står tilbake.

Han priser seg lykkelig over at han og kona ikke hadde flyttet inn da ekstremværet «Ingunn» traff det nye huset med full kraft.

– Jeg er sjokkert. Det er guds lykke at vi ikke har flyttet inn. Elektrikerne hadde en dag igjen med jobbing, og da var huset så godt som ferdig.

– Ser ut som et fly har styrtet

Roger viser oss med sine egne bilder hva som møtte han dagen derpå.

Det var en nabo som varslet at flere gjenstander hadde fløyet 300 meter opp til veien ovenfor. De kraftige dragerne på taket ble også revet løs og slengt mange meter av gårde.

– Disse flere hundre kilo tunge stokkene gikk inn for landing her, sier Roger og peker.

– Det ser ut som et fly har styrtet. Det er er skikkelig krater under snøen her.



Folk løper rundt og takserer

«Ingunn» har herjet langs hele norskekysten, aller hardest har det gått ut over den nordligste landsdelen.

TRAVEL: – Vi har veldig mye å gjøre, sier Kjetil Troset om er fagansvarlig for takst i Norconsult på Steinkjer. Foto: Stein Roar Leite/TV 2

Tall fra Norsk Naturskadepool har så langt registrert rundt 3000 skader på hus, bygninger og innbo.

Erstatningene anslås så langt til i utgjøre rundt 200 millioner kroner. I tillegg kommer skadene på blant annet biler og båter.

Nå jobber forsikringsselskapene og takstbransjen med å få oversikt.



– Ja, vi har det veldig travelt. Vi er ute nå, og folk løper rundt og takserer, sier fagansvarlig for takst i Norconsult i Steinkjer, Kjetil Troset.

OPTIMIST: Roger og Bodil sier de skal bygge opp husdrømmen igjen. Foto: Leslie Tangen / TV 2

Må bare bite tennene sammen

Men til tross for det triste synet av husdrømmen nekter Roger og Bodil å gi seg. Huset skal bygges opp igjen.

– Jeg vet ikke hva jeg skal si, jeg er som sagt sjokkert. Men vi må bare bite tennene sammen å få det til igjen, avslutter Roger.