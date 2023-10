– Grusom propaganda

– Vi er i Shevi, og har vært her i 23 dager, sier et kvinnelig gissel i en video som mandag ble publisert på Telegram-kontoen til Al Qassam-brigaden, som er den militære fløyen av Hamas.



TV 2 har identifisert kvinnen som Danielle Aloni.

Vi har også klart å verifisere identiteten til de to hun har ved siden av seg, Jelena Tropnov og Rimon Kirstj. Disse navnene stemmer overens med de statsminister Benjamin Netanyahu har lagt ut på X/Twitter.

Kritiserer Netanyahu

De tre israelske kvinnene ble tatt som gisler da Hamas gikk til angrep på Israel 7. oktober.

«En rekke sionistiske fanger holdt av Al-Qassam sender en melding til Netanyahu og den sionistiske regjeringen», skriver Al Qassam i innlegget på Telegram, sammen med videoen.

Aloni kommer med krasse uttalelser til Israels statsminister Benjamin Netanyahu, men det er uvisst om uttalelsene er gjort frivillig eller under tvang. Times of Israel skriver at de «nesten helt sikkert ble diktert» av Hamas.

Netanyahu blir kritisert for sin håndtering av situasjonen, både den 7. oktober, men også i etterkant av angrepet mot musikkfestivalen.

– Hjelp oss. Frigjør oss nå, frigjør innbyggerne, frigjør gislene, legger hun til.

– Hjertene våre er med dere



Ifølge Haaretz krever kvinnen i videoen også at Netanyahu godtar utveksling av fanger og gisler.

– Dette er grusom psykologisk propaganda, sier Netanyahu ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han sier at Israel vil gjøre alt de kan for å få gislene hjem.

REAGERER: Benjamin Netanyahu har uttalt seg om gisselvideoen. Foto: Abir Sultan / AP / NTB

– Hjertene våre er med dere og de andre gislene. Vi gjør alt vi kan for å få alle som er kidnappet og savnet hjem igjen.

Brente ned huset

I et intervju som Israel Hayom publiserte søndag, forteller Danielle Alonis bror Moran Aloni at hun ble kidnappet etter at Hamas brente ned huset deres for å tvinge dem ut.

– Lørdag morgen sendte søsteren min oss en melding. «Terroristene er i huset vårt. De brenner det ned. Røyken kommer inn under døren. Vi tror ikke vi kommer til å overleve. Vi elskere dere», sier han.

I den siste meldingen han fikk, sto det «Hjelp. Vi dør!».

23 dager senere kom det altså et nytt livstegn fra Danielle Aloni, Jelena Tropnov og Rimon Kirstj, da Hamas la ut en video hvor de kritiserer Netanyahu.

Dette er ikke første gang Hamas legger ut videoer av gislene.

Den 17. oktober ble det publisert en video av Maya Schem (21), som ble kidnappet av Hamas-krigere tidlig om morgenen lørdag 7. oktober.

Ifølge det israelske forsvaret ble 229 personer tatt som gisler under Hamas-angrepene 7. oktober. Fire er senere blitt løslatt.

Ifølge Hamas skal 50 ha blitt drept i israelske luftangrep på Gazastripen, men dette er ikke bekreftet av uavhengige kilder.

Rundt 1400 personer ble drept i Israel i forbindelse med angrepene fra Hamas. Israel gikk til krig dagen etter. Så langt er 8300 mennesker blitt drept i Palestina, ifølge helsemyndighetene der.