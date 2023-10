Greta Thunberg: – Norge dummer seg ut

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg har sluttet seg til demonstrantene, som nå er på Lysaker.



– Norge dummer seg ut internasjonalt nå. Ekstremt mye, sier hun i en tale til demonstranter og presse.

Hun fordømmer Norge for ikke å ha revet ned vindturbinene på Fosen.

– Det er en skam for Norge, og andre land rundt Sapmi at denne systematiske kolonisering og menneskerettighetskrenkingen fortsatt er en virkelighet for samer i dag, sier Thunberg.

Hun sier hun håper demonstrasjonen ikke vil fortsette lenge.

– Selvfølge

Thunberg ankom Oslo onsdag formiddag. Hun ble tatt imot av demonstrantene på stedet, og fikk en innføring i hvordan aksjonen har utspilt seg de siste dagene.

– For meg er det en selvfølge å være her. Det skal ikke være nødvendig at unge samiske aktivister føler seg tvunget til å okkupere Statkraft, sier Thunberg til pressen.

Lo av «Thunberg-generasjonens død»



Under årets valg vekket Unge Høyre-leder Ola Svenneby oppsikt da han erklærte «Greta Thunberg-generasjonen for død».

Da Thunberg fikk spørsmål om hva hun mente om dette, lo hun.

– Beklager, men det er kjempemorsomt, sier hun, før hun summer seg.

– Det er mange rundt hele verden som burde forstå det sviket som skjer mot vår generasjon, og andre generasjoner som lever på utsatte områder, sier Thunberg.

– Viktig



Thunberg er en av verdens mest fremtredende klimaaktivister. Demonstrantene er tydelig på at det er viktig for dem at hun deltar i Fosen-aksjonen.

– For oss er det viktig å få denne tyngden. Vi har sett allerede at Fosen-saken har blitt en internasjonal sak. Det har Greta Thunberg bidratt til, sier Ella Marie Hætta Isaksen, talsperson i Fosen-aksjonen.

TALER: Ella Marie Hætta Isaksen er en av frontfigurene i Fosen-aksjonen. Foto: Erlend Sørbø / TV 2.

Blokkerer Statkraft

Demonstrantene, som onsdag ble båret ut av Stortinget, er nå på plass ved Statkraft på Lysaker i Oslo.

Demonstrantene hindrer nå inngangene til Statkraft, skriver Oslo politidistrikt. De sier det er rundt 100 demonstranter på stedet.

De har også satt opp en lavvo.



FORRIGE GANG: Greta Thunberg fikk skyss vekk av politiet da hun lenket seg fast utenfor Olje- og Energidepartementet i mars. Foto: Javad Parsa / NTB

På hjemmekontor

De ansatte i Statkraft er sendt på hjemmekontor, ifølge politiet.

Aktivistene demonstrerer mot vindturbinene på Fosen.

– Vi skal ansvarliggjøre Statkraft. De er et statlig eid selskap som har tjent seg søkkrike på dette menneskerettighetsbruddet. I dag stenger vi Statkraft, sier aktivist Elle Nystad.

ENGSJASERTE: Demonstrantene vil holde Statkraft ansvarlig. Juho-Sire er en av de som engasjerer seg. Foto: Erlend Sørbø / TV 2.

Aktivistene forteller at de skal ta bussen. Flere puljer er allerede på vei i 7-tiden torsdag morgen.

– Vi skal blokkere hele hovedkontoret på Lysaker. Det er ikke forsvarlig at de går på jobb som vanlig når det pågår et menneskerettighetsbrudd, sier Natur og ungdom-leder Gina Gylver.

KOLLEKTIVT: Aktivister på bussen på vei til Statkraft. Foto: Erlend Sørbø / TV 2.

To år siden Fosen-dommen

Onsdag morgen var det to år siden Fosen-dommen. Høyesterett har vedtatt at vindturbinene som er installert i Fosen i Trøndelag bryter med reindriftssamenes rettigheter.

Regjeringen har innrømmet og beklaget at konsesjonsvedtaket innebærer et pågående menneskerettighetsbrudd mot samene. Regjeringen har imidlertid ikke gått med på å rive turbinene, slik demonstrantene krever.