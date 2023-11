Godteri til salgs – bergensere «går amok»

FORTSATT KAOS: Mange timer etter åpningen, var det fremdeles kø for å komme inn hos Fast Candy. Foto: Jenny Eidesvik / TV 2

Godtebutikken Fast Candy åpnet på Lagunen kjøpesenter i Bergen fredag formiddag.

Tilgangen på amerikansk godteri var åpenbart etterlenget, for flere hundre mennesker strømmet til både før, under og etter åpningen klokken 12.

De ivrigste hadde stått i kø siden 08.00.

Flaks med datoen

– Dette har vært over all forventning! Det er utrolig hyggelig at det kommer så mange mennesker, sier Denise Håbrekke i Fast Candy til TV 2.

Hun er lettere overveldet.

SE KAOSET HER:

– Det virker som om hele Bergen har vært her, for å være helt ærlig, sier hun med et stort glis.



Valget av åpningsdato viste seg å være ekstra heldig. Skolene i Bergen hadde nemlig planleggingsdag fredag. Det har nok påvirket tilstrømmingen av kunder.

– Det visste vi ikke, egentlig, men det er jo veldig hyggelig at alle kom. Eller kommer ... Det er jo fortsatt kø, sier Håbrekke, som faktisk regner med at det vil være kø helt til butikken stenger klokken 21.

TIkTok-suksess

Fast Candy har mer enn 220.000 følgere på TikTok, hvor de gjør suksess med testing av sine egne produkter.

Dette er den tredje butikken som Fast Candy har åpnet i Norge. Ifølge BT.no omsatte selskapet for 11,7 millioner kroner i fjor og gikk med 151.000 kroner i overskudd.

– Jeg vet at vi kommer til å omsette for mer i år, sier daglig leder Robert Dennis Crnalic til avisen.