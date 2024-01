Godkjente overføringsplan av palestinske skattepenger via Norge

Den israelske regjeringen har godkjent en plan for overføring av palestinske skatte- og avgiftspenger til De palestinske selvstyremyndigheten (PA) gjennom Norge som et tredjeland, melder den israelske avisen Haaretz.

Skattepengene samles inn av Israel på vegne av De palestinske selvstyremyndighetene i Ramallah på okkuperteVestbredden er ikke blitt utbetalt siden krigens start i oktober.

Den godkjente planene til regjeringen har med en klausul om at regjeringen selv bestemmer når de palestinske skattepengene overføres.

– Vi er dypt urolige over den palestinske selvstyremyndighetens svært alvorlige finansielle situasjon. Overføring av inntekter fra skatter og avgifter vil gjøre det mulig for PA fortsatt å kunne gi befolkningen grunnleggende tjenester, sa Norges utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til TV 2 fredag, i forkant av den godkjente planen.

FRYKTER KONSEKVENSENE: Norges utenriksminister Espen Barth Eide mener pengeoverføringene er essensielle for å holde liv i tostatsløsningen for Israel og Palestina. Foto: Goran Jorganovich / TV 2

Skattepengene vil ikke overføres til palestinske selvstyremyndigheter med mindre Israels finansminister godkjenner det, skriver nyhetsbyrået Reuters.

Intensjonen bak planen er å overtale den palestinske selvstyremyndigheten på den okkuperte Vestbredden til å revurdere om de vil ta imot skatteinntekter, ifølge Haaretz.

Det var da krigen brøt ut at pengeoverføringene, som er særdeles viktige for selvstyremyndighetene, ble pengene holdt tilbake.

I november godkjente Israel å betale deler av dem ut, men en stor andel, som PA ifølge Reuters brukte på å betale for blant annet strøm, sosiale tjenester, medisiner og lønninger i offentlig sektor, ble trukket fra tilbudet om utbetaling. Da nektet de palestinske selvstyremyndighetene å ta imot pengene.

MOT OVERFØRING: USAs utenriksminister Antony Blinken sammen med den palestinske presidenten Mahmud Abbas. USA har sammen med Norge jobbet for en pengeløsning for selvstyremyndighetene. Foto: Jaafar Ashtiyeh/Pool Photo via AP

Barth Eide sa fredag at han denne uken hadde vært i løpende dialog med selvstyremyndighetene.

Beskjeden derfra var dyster.

– Det er veldig nært et sammenbrudd også på Vestbredden, hvor man ikke får betalt lønninger til politifolk, lærere og leger, og man ikke får opprettholdt grunnleggende tjenester, sa utenriksministeren.

Den varslede kollapsen kommer samtidig som at Israels krigføring raser på beleirede og palestinske Gazastripen, hvor over 25.000 er oppgitt drept og mer enn åtte av ti er sendt på flukt. Her har de grunnleggende tjenester for lengst kollapset.

– Hvis man også mister kontrollen på de delene av Vestbredden som fortsatt er palestinsk styrt, så tror jeg man mister enhver sjanse for en tostatsløsning. Dette er så viktig at det er noe også Biden er personlig engasjert i, uttalte Barth Eide, og fortsatte:

– Det har vært en veldig tydelig melding til Israel at de må bidra til en løsning, og vi har bidratt med en modell som kan bidra til det.