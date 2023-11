Godkjenner avtale om våpenhvile og løslatelse av gisler

Avtalen innebærer at 50 israelske gisler løslates og at det blir en fire dagers stans i kamphandlingene.

Saken oppdateres fortløpende!



Israels regjering har natt til onsdag norsk tid godtatt en gisseavtale, samt en midlertidig våpenhvile, skriver Reuters.

Avtalen innebærer at Israel får ut flere gisler som for tiden er fanget i Gaza, samt at Hamas får frigjort palestinske gisler i Israel.

Ifølge Reuters har Hamas gått med på å frigjøre 50 kvinner og barn som er holdt som gisler. I retur krever Hamas at Israel løslater 150 palestinere.

Fire dager pause

Pausen i kamphandlingene skal vare i fire dager. AP skriver at Israel vil gå med på å utvide våpenhvilen med én dag for hvert tiende gissel som løslates.

De første gislene vil trolig bli frigjort enten torsdag eller fredag, skriver Al Jazeera.

Viktig gjennombrudd

Avtalen markerer det viktigste diplomatiske gjennombruddet siden konflikten mellom Israel og Hamas startet 7. oktober.

Mandag sa USAs president Joe Biden at han trodde en avtale om våpenhvile og frigjøring av gisler nærmet seg, og natt til tirsdag ga Hamas' øverste politiske leder samme signaler.

Qatars utenriksdepartement bekreftet tirsdag at avtaleteksten var i sluttfasen, og at en avtale om våpenhvile var nær, skrev avisen Haaretz tirsdag formiddag.