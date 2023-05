EBU har kommet med en pressemelding, hvor de meddeler at de valgte å gjøre endringer etter mandagens første «Eurovision Song Contest»-generalprøve i Liverpool.

Generalprøven går gjennom alt som skal i morgendagens semifinale, derfor lager de en slags falsk avstemmning.

Alle artistene stod på scenen for å vente på den fiktive dommen om de gikk videre eller ikke. Det var en helt tilfeldig trekning, deretter leste programlederne opp hvem som gikk videre, for å se hvilke reaksjoner de fikk fra deltakerne og for å teste kameravinkler.

Tidligere har artistene sittet med sine delegasjoner i et såkalt «green room». Der satt de med låtskriver og dansere, og ventet i spenning sammen.

Nå snur EBU, og går tilbake til den gamle modellen.

Sto alene og jublet

Morten Thomassen, president i den norske MGP-klubben, tror dette handler om at det rett og slett så rart ut under generalprøven, fordi artister som ikke var i et band måtte stå alene på scenen og juble.

De som var i band, kunne i det minste juble med hverandre.

TV 2 var til stede i salen under generalprøven, og det var flere tekniske problemer.

Produsentene beklaget for at generalprøven var preget av at de måtte ta flere tagninger. Særlig var det da programlederne skulle ha innslag at det gikk galt.

EBUs pressmelding ble sendt til akkreditert presse, og lød slik:

«Etter å ha prøvd et nytt system for å presentere de kvalifiserte landene i den første generalprøven, ble det besluttet av produksjonsteamet å gå tilbake til den forrige avsløringssekvensen som ble brukt de siste årene med artister som lærte om de vil gå videre til den store finalen sammen med deres delegasjoner i green room. Selv om denne endringen ikke vil bli implementert i år, er det andre innovasjoner i showet som seerne kan se frem til.»

– Veldig glad

«Eurovision»-fans har lenge vist sin misnøye angående at EBU skulle endre green room-delen. Verdens største uavhengige «Eurovision»-blogg, WiwiBloggs, har skrevet at fansen syns det var «unødvendig og slemt» å la artistene stå alene på scenen. På sosiale medier strømmer nå fansen til forskjellige kommentarfelt for å feire dette.

«Eurovision»-fan og skribent for fangruppen Eurovision Norway, Martin Phillip Fjellanger, er glad for endringen.

– Jeg er veldig glad for at de droppet det! Å dra alle artister opp på scenen på den måten, som en stiller opp elever på skolen, i visshet om at mange av de ikke går videre … Det syns jeg er brutalt overfor artistene. En ekstra ydmykelse for de som ikke klarer å kvalifisere seg. Artistene har jobbet dag og natt mot dette i lang tid, så alle artistene fortjener å bli behandlet på en fin måte.