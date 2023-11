Gisseldramaet er over

Politiet i Hamburg opplyser at gisseldramet er over. Den 35 år gamle mannen som holdt sin fire år gamle datter som gissel, ga opp etter 18 timer.

Flyplassen i Hamburg i Tyskland har søndag vært stengt etter at en 35 år gammel mann lørdag kveld kjørte forbi sperringer og tok seg inn på flyplassområdet.

Mannen hadde med seg et fire år gammelt barn i bilen. Ifølge kilder til avisen Bild er det snakk om hans fire år gamle datter.



Etter 18 timer ga gisseltakeren opp ved 14-tiden søndag ettermiddag, opplyser politiet i Hamburg. Mannen overga seg ifølge politiet frivillig og uten kamp.

Alle flyavganger er fremdeles suspendert inntil videre, opplyser flyplassen på sine sider.

Foto: Fabian Bimmer / Reuters

Barnets mor på plass

Bilen står parkert like ved et passasjerfly som ble evakuert på grunn av situasjonen. Der har den stått siden 20-tiden lørdag.



– Vi antar at barnet er uskadd. Det er basert på øyekontakt med barnet og telefonsamtale med gisseltakeren der barnet kan høres i bakgrunn, sier politiet, ifølge Focus.

Politiet forhandlet med mannen hele natten og morgenen, uten resultat.

Søndag ettermiddag skriver Focus også at barnets mor er på plass på flyplassen og i kontakt med politiet der.



Kilder til Bild skal ha sett personen kjøre rett gjennom en sikkerhetsbarriere foran terminal 1, for så å ta seg inn på flyplass-området med en bil.

Ville fly til Tyrkia med datteren

Mannen skal ha sagt at han ville dra til Tyrkia med datteren, skriver Bild.



Politiet har opplyst at man tror strid om foreldrerett er bakgrunn for bortføringsforsøket, og at barnets far «tok barnet» fra moren, muligens med makt, før han kjørte til flyplassen.

Flyplassen bekrefter på sine nettsider at all flytrafikk er midlertidig stanset på grunn av gisselsituasjonen, og forsinkelser vil forekomme frem til situasjonen er avklart. Over 60 flyvninger er allerede kansellert.



Passasjerer bes om å ikke dra til flyplassen, da området er sperret.



FULL STANS: Det er full stans i flytrafikken etter at en bevæpnet mann har tatt seg inn på flyplassen. Foto: Jonas Walzberg/dpa via AP/NTB.

I kontakt med mannen

Den første meldingen gikk ut på at mannen hadde barrikadert seg i bilen med to barn som gisler, men ny informasjon tilsa at det bare er snakk om ett barn på fire år.

Kona hans skal ha varslet politiet om at han var på vei til flyplassen - i frykt for at han ville kidnappe barnet.

Politiet har bevæpnet seg og politihelikopter sirkler rundt området.

Rett før klokken 23.00 skal politiet ha fått kontakt med mannen, ifølge Die Welt.

Kastet Molotov-cocktails

En talsmann for politiet, Thomas Gerbert, bekreftet at en bevæpnet mann brøt seg gjennom en barriere på flyplassen og at han skjøt i luften to ganger, ifølge avisen Die Welt.



– Vi går ut i fra at det dreier seg om en gisselsituasjon, skriver Hamburg politidistrikt på X/Twitter.

Video fra rullebanen viser at det brenner på et lite område.

Hamburger Morgenpost skriver at mannen har kastet to brennende flasker, såkalte Molotov-cocktails, men at brannene er slukket.

– Alle berørte passasjerer bør kontakte flyselskapet direkte.