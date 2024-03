Gisseldrama i Nederland – mann lagt i håndjern

En bevæpnet mann gikk ved stengetid inn på en pub i den nederlandske byen Ede lørdag morgen. Han tok fire personer som gisler, melder nederlandske medier.

Han skal ha truet med å sprenge stedet, skriver De Telegraaf.

Klokken 11.24 melder politiet at tre av gislene har blitt løslatt. Bilder vise tre unge personer som går med hendene over hodet fra utestedet.

Klokken 12.30 melder nyhetsbyrået ANP at to menn, én av dem iført finlandshette, forlater utestedet med hendene i været.

Mannen i finlandshette ble lagt i håndjern, skriver De Telegraaf.

Politiet bekrefter at en person har blitt arrestert og at det siste gisselet er blitt frigitt.

Ordføreren i byen, René Verhulst, sier at gisseldramaet nå er over.

FRIGITT: Politiet meldte i 11-tiden at tre gisler hadde blitt løslatt. Bildet skal vise de tre personene.

150 boliger evakuert

– Dette er en grusom situasjon, som fremdeles er pågående, sa byens ordfører i en tidligere uttalelse.



Over 150 boliger i nærheten av puben er blitt evakuert, mens butikker er stengt. Togtrafikken mellom Barneveld-Zuid og Ede-Wagningen er stanset som følge av situasjonen.

Politiet oppfordrer folk til å holde seg unna sentrum av byen, der puben ligger. Spesialpoliti er tilkalt. Brannvesen og ambulanser er også på stedet.

Eieren av utestedet, Café Petticoat , har bekreftet overfor De Telegraaf at hans ansatte har blitt tatt som gisler. Avisen skriver at puben er populær blant unge mennesker.

Tror ikke det er terrorrelatert

De Telegraaf skriver at politiet kun vil si at det omhandler «en mann som kan være til fare for seg selv og andre».

Politiet i provinsen Gelderland bekrefter gisselsituasjonen, og sier at det ikke er noen indikasjoner på at dette er terrorrelatert.

«En gisselsituasjon som involverer flere mennesker pågår i en bygning i sentrum. Dette er årsaken til at flere spesialisttjenester er på stedet», skriver politiet på X.

MASSIV OPERASJON: Flere politietater har rykket ut til puben hvor en mann skal holde flere personer som gisler. Foto: Aleksandar Furtula / AP

Snikskyttere på taket

En av beboerne i området, en student som bare omtales som Lotte, sier til AD.nl at det kom mer og mer politi rundt huset hennes lørdag morgen.

– Og snikskyttere på taket, sier hun.

Ede er en by og kommune i provinsen Gelderland, som ligger sentralt i Nederland. Kommunen hadde 114 045 innbyggere i 2017.