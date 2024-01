Giske sørget for medlemsvekst

Fortsatt strømmer nye medlemmer til partiets desidert største lokallag. Nidaros Sosialdemokratisk Forum har nå nesten 4.500 medlemmer. Dette er en rivende utvikling siden de startet på null i 2021.

Bare det siste året har medlemsmassen økt med rundt 1.500 personer. Dette hadde fortjent en oppmerksomhet fra partikontoret sier Trond Giske til TV 2.

– Jeg tror jeg har kvalifisert meg for en vervepremie eller to, men den viktigste takken det er politisk innflytelse. Det er derfor folk melder seg inn i Nidaros. Det er for å bidra til at Arbeiderpartiet er til å kjenne igjen at de sosialdemokratiske verdiene blir løftet, og at vi da viser velgerne at vi er tilliten verdig til å ha oppslutning.

MEDLEMSTALL: Jonas Gahr Støre står inne for at de kun fokuserer på nye medlemmer Foto: Per Haugen / TV 2

Ap leder Jonas Gahr Støre jublet nylig for 5000 nye medlemmer. Men han snakket ikke om de rundt 4500 medlemmene Arbeiderpartiet mistet i samme periode.

Uten medlemstilveksten til Giskes lokallag ville det totale medlemstallet gått ned med nærmere 1000 medlemmer.

Støre sier han synes det ikke er feil å unnlate å nevne de som har meldt seg ut av partiet i samme periode.



– Nei, det synes jeg ikke. Vi har statistikk for det også. Men et medlem er et medlem og vi får flere medlemmer. Det er mange som har kommet i Nidaros og det synes jeg er kjempeflott, men det er også andre deler av partiet som rekrutterer.

Netto medlemsutvikling:



Ap-medlemmer i 2022: 48.444



Ap-medlemmer i 2023: 49.042

Økning av Ap-medlemmer: 598

Nidaros-medlemmer i 2022: 2.968

Nidaros-medlemmer i 2023: 4.482

Økning av Nidaros-medlemmer: 1.514



Netto nedgang for Ap uten Giskes lokallag: – 916

– Krise i oppslutningen



Giske sier Aps synkende oppslutning skyldes manglende politisk styring, og mener Ap ikke kan skylde på kortsiktige svingninger, enkeltsaker og habilitet.



– Vi ligger elendig på meningsmålingene. Det er krise i oppslutningen, så vi må gjenvinne ny tillit, og da trenger vi flere folk som både påvirker politikken sørger for at vi får en ny kurs og bidrar til at vi når ut med budskapet vårt.

Vurderer comeback på riksplan

I takt med medlemsøkningen til lokallaget vurdere Giske nå comeback til rikspolitikken.

– Jeg har jo åpnet for at det kan være aktuelt. Jeg har sagt at det er avhenger både av hvor stor Nidaros er, hva de vil, og selvfølgelig også hva familien min synes om det. Men så det kommer vi tilbake til.

– Hvorfor frister det nå?

– Jeg er jo veldig politisk engasjert, og så gjør det inntrykk på meg når folk kommer til meg og sier at de sliter med ulike ting og ønsker at jeg skal målbære det. Det gjør jo selvfølgelig også inntrykk, at vi har fått 4 500 medlemmer på to år. Det er en stor tillitserklæring til det arbeidet vi gjør i Nidaros.