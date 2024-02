Gir to kjempepandaer i gave

DIPLOMATISK: Baby-pandaen Hua Mei i San Diegos zoologiske hage titter over en grein mens den koser seg med litt bambus. Nå skal Zooet motta to nye kjempepandaer som en vennskapsgest til USA. Foto: Lenny Ignelzi / AP / NTB

Kina har lange tradisjoner for å gi bort pandaer som tegn på vennskap. Det er et politisk signal når de igjen vil beære USA med to pandaer.

Kina planlegger å sende to kjempepandaer til zoologisk hage i San Diego i år. Med det starter de igjen opp pandadiplomatiet.

Et godt tegn

Det regnes som en vennskapsgest som skal bygge opp under et godt forhold til USA, etter at nesten alle de ikoniske bjørnene ble returnert til asiatiske land de siste årene, mens forholdet mellom USA og Kina har vært turbulent.

Det er lange tradisjoner for pandadiplomatiet, og tradisjonen skriver seg tilbake til Manchu-dynastiet.

Men når Kinas forhold til panda-mottakere kjølner, kan de ta pandaen tilbake. Det har skjedd før.

Ni land har mottatt pandaer

Første gang det moderne Kina ga bort kjempepandaer som en vennskapsgave, var i 1941. Da fikk USA en kjempepanda som takk for hjelpen da de sendte hjelp til byen Kuomintang, som var beleiret av Japan. De ble overlevert til Bronx Zoo.

Kinas demokratiske republikk begynte sitt pandadiplomati på 50-tallet, og fortsatte praksisen til i dag. 24 pandaer er gitt til ni forskjellige land som vennskapsgester. Blant mottakerne er Sovjetunionen, Korea, USA og Storbritannia.

Nixon fikk panda - ga moskus

Da president Nixon besøkte Kina i 1972 ble han lovet to pandaer av Mao Zedong. Til gjengjeld sendte Nixon to moskusokser.

Etter 1984 avgjorde Kinas leder Deng Xiaoping at pandaene skulle være utleid i stedet for at de skulle gis i gave. Hvordan betingelsene er for de to nye pandaene, fremgår ikke av informasjonen fra Nyhetsbyrået AP.