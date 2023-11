Gir Shifa-sykehuset på Gazastripen en time på å evakuere

BES EVAKUERE: Shifa-sykehuset bes om å evakuere, ifølge AFP: Her er sårede palestinere under behandling på sykehuset den 16. november 2023. Foto: REUTERS/Fadi Alwhidi

Israelske styrker har gitt Shifa-sykehuset på Gazastripen én times frist på evakuere, skriver AFP.

En doktor som mediehuset Al Jazeera har vært i kontakt med sier at en slik evakuering vil være umulig. Sykehuset huser minst 7000 personer, hvor flere av disse er pasienter med kritiske skader.

– De har ingen ambulanser som kan frakte dem over til sør av Gaza, sier meidehusets reporter til egen kanal.

Mediehuset skriver at det oppholder seg leger, pasienter, frivillige og fordrevne personer på sykehuset.

Sykehuset har den siste tiden blitt bombadert og beleiret av israelske styrker.

Minst 26 personer er drept i et bombardement mot Khan Younis på Gazastripen natt til lørdag, opplyser direktøren ved ved Nasser-sykehuset. Ifølge det palestinske nyhetsbyrået er de fleste av dem barn.

I tillegg opplyser helsemyndighetene at seks palestinere er drept i et israelsk luftangrep mot et hus i byen Deir-Al-Balah i den sørlige delen av Gaza, melder Reuters.

Fredag oppfordret Israel folk til å bevege seg vestover fra byen, ut av kampområdene. Dette ses på som et tegn på at det israelske militære planlegger å angripe Hamas sør på Gaza, etter å ha nedkjempet gruppa i nord.

– Vi ber folk om å flytte på seg. Jeg vet at det ikke er enkelt for mange av dem, men vi vil ikke at sivile skal bli fanget i kryssilden, sa Mark Regev, en av statsminister Benjamin Netanyahu rådgivere, til MSNBC.

Dette kan tvinge hundretusener av palestinere som flyktet sørover fra Israels angrep mot Gaza by, til å måtte finne nye steder å oppholde seg.

Khan Younis har over 400.000 innbyggere. Når disse må flykte sammen med dem som har tatt seg dit, forverres den humanitære krisen.



Saken oppdateres.