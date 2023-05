Gir bort «UFO» på Finn

En annonse på Finn.no har vekket stor oppsikt de siste dagene.

Nå kan man nemlig skaffe seg et eget unikt «UFO»-hjem – og det helt gratis.

Ikonisk bygg

Det er Arcanum Eiendom som står bak annonsen, og administrerende direktør Lars Fredrik Windfeldt forteller at selskapet kjøpte eiendommen for sju-åtte år siden.

Nå skal de bygge nytt kontor på området hvor «ufoen» står.

– I og med at den er vurdert bevaringsverdig, må vi finne et nytt hjem til denne særpregede arkitektoniske bygningen, sier han til TV 2.

I annonsen kommer det frem at den ikoniske bygningen, som står langs E18 på Lysaker, ble oppført av arkitekt Njål Eide i 1980.

E18: Det unike bygget ligger like ved E18 på Lysaker. Foto: Arcanum Eiendom

Bygget er laget av glass og stål, og Eide brukte «ufoen» som sitt kontor. «UFO»-bygget har blitt flyttet én gang tidligere i 1990, i forbindelse med utbyggingen av Lysakerlokket.

– Nå er vi interesserte i å finne en interessent som kan demontere og flytte «ufoen» et annet sted, sier Windfeldt.

– Bygget er konstruert slik at den kan legges sammen som en IKEA-flatpakning, ler han.

Saken har også blitt omtalt av Budstikka og Aftenposten.

NÅ: Slik ser det ut i «UFO»-bygget i dag. Foto: Arcanum Eiendom

Flere henvendelser

Til nå har over hundre interessenter tatt kontakt med Arcanum Eiendom angående «UFO-en», og noen skal på visning allerede torsdag.

– Det har vært over enhver forventning. Vi har fått henvendelser fra både museumskrefter og profilerte arkitekter.

Windfeldt forteller at mange kjenner godt til bygget fra før, og flere ønsker å ha ufoen som en privatbygning, eller ta den med opp på fjellet.



KONTOR: Tidligere ble «UFO»-bygget brukt til kontor, i dag står restene fra kontoret igjen. Foto: Arcanum eiendom

– Bygget er særpreget og helt spesielt. Det kan bli veldig fint hvis det bare freshes opp.

Selskapet syntes det var en morsom gimmick å legge bygget ut på Finn, og ifølge Windfeldt har de ingen preferanser på hvor bygget ender opp.

– Vi må bare ha trygghet på at det er en seriøs interessent som tar over, sier administrerende direktør, som har tro på at de skal finne en ny eier til å ta over stafettpinnen for «UFO»-bygget.