– Gikk ned i vekt og fikk kort lunte

FOLKEKJÆR: Wenche Andersen anno 1997 og 2023. Etter at «God morgen Norge»-kokken kom i overgangsalderen tok hun grep om kosthold og trening, og føler seg bedre enn på mange år. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

Da «Hele Norges» TV-kokk og «God morgen Norge»-profil Wenche Andersen (69) kom i overgangsalderen tok kokken grep om kostholdet, og la om til sunne vaner. Hun begynte å trene mer og gå turer – dét ga resultater, både fysisk og mentalt.

– Jeg begynte å spise sunnere, mye grønt, og gikk ned i vekt som jeg hadde slitt med siden jeg fikk barn. Jeg ble mer aktiv med tanke på trening og gikk mye turer. Helst alene. Dette var en fin måte å tømme hodet på, forklarer den folkekjære 69-åringen til TV 2.

– Hadde litt «kort lunte»

Hun var rundt 36–37 år da hun merket de første symptomene på overgangsalderen.

– Det begynte med lette hetetokter, og da mest på natten, samt uregelmessig menstruasjon.

– Hva synes du er det verste med overgangsalderen?

– Jeg var litt ustabil i humøret og hadde litt kort lunte. Jeg var også plaget med lette hetetokter. Men jeg var likevel heldig, med kun lette «tegn» på overgangsalder, forklarer Andersen videre.

Redd hun var alvorlig syk

Også TV 2-kollega og værpresentatør Eli Kari Gjengedal (52) har kjent på humørsvingninger og dupp i humøret etter at hun kom i overgangsalderen.

– Det verste er jo det at man kan bli ute av seg både psykisk og fysisk, og at man rett og slett ikke kjenner seg selv helt igjen, sier Eli Kari Gjengedal.

Selv var hun 48 år da hun fikk beskjed fra legen sin om at hun hadde kommet i overgangsalderen.

NOE POSITIVT: Eli Kari Gjengedal sier til TV 2 at det beste med å ha kommet i overgangsalderen er å slippe menstruasjon. Foto: Espen Solli / TV 2

Eli Kari Gjengedal hadde nemlig over lengre tid kjent på smerter i håndleddene, uten å vite hva det var som var grunnen.

– Jeg var redd jeg var alvorlig syk, men så var det altså overgangsalderen, sier hun videre.



I tillegg til trøbbel med håndleddene og muskelsmerter, hadde hun også kjent på en del nedstemthet.

Dette er helt vanlige symptomer på overgangsalderen, slik som økt svetteproduksjon, tørre slimhinner, dårlig søvn, hetetokter, tørr hud og uregelmessig menstruasjon.

52-åringen har tatt flere grep for å takle overgangsalderen, både det å stresse ned og å være åpen om hva hun går gjennom. Hun har også skrevet bok om tematikken – som en slags terapi.

– Stress trigger en del plager, slik som hetetoktene og dårlig nattesøvn. Jeg er også åpen om å fortelle folk rundt meg, også kollegene mine, at jeg innimellom sliter med overgangsaldersplager, sier hun ærlig.

Har hormonspiral, til tross for at hun ikke er fertil

For Eli Kari Gjengedal er det beste med å ha kommet i overgangsalderen å slippe menstruasjon.

– Og på den måten ikke være redd for å bli gravid. Jeg har også bevisst satt inn hormonspiral, etter råd fra legen min, selv om jeg ikke er fertil.

– Hvorfor har du satt inn hormonspiral selv om du ikke er fertil?



– Fordi den hjelper mot plager som svettetokter, muskelsmerter og tørre slimhinner, forklarer hun.

VISSTE IKKE OM PLAGENE: Eli Kari Gjengedal kunne ønske hun hadde bedre kunnskap om overgangsalderplager før hun entret den fasen av livet. Da hadde hun sluppet å være redd for plager hun ikke visste årsaken til. Foto: Penelope Alida Larsen / TV 2

Til TV 2 forklarer Marte Myhre Reigstad, som er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer og jobber ved Gynekologene på Kolbotn, om hormonspiral-innsetting ved overgangsalder.

– Det stemmer at vi ofte legger inn en hormonspiral når vi behandler overgangsplager med østrogen, Men i motsetning til det mange tror, hjelper den ikke mot disse symptomene. Den er der for å beskytte slimhinnen i livmoren når vi gir østrogen mot disse plagene, forklarer Reigstad.

EKSPERTEN: Marte Myhre Reigstad er spesialist i fødselshjelp og kvinnesykdommer, og jobber ved Gynekologene på Kolbotn. Foto: Privat

Plagene ved overgangsalder er gjerne genetisk anlagt, og mange leger tipser om å høre med mor om hva hun har gått gjennom, fordi at dette kommer til å gjenspeile plager man selv kan oppleve før og under overgangsalder.

Selv snakket aldri Eli Kari Gjengedal med moren sin om hvordan hun opplevde overgangsalderen.



– Det har ikke vært noe jeg har tenkt på, før jeg var midt oppi det selv.

– Hadde sluppet å være redd

Nå i ettertid kunne hun ønske at hun hadde bedre kjennskap til symptomene, plagene og hva kroppen går gjennom – lenge før hun havnet i overgangsalderen selv.

– Da hadde jeg sluppet å gå rundt å være redd for hva som feilte meg, for jeg visste svært lite før jeg selv kom i overgangsalderen.

– Har du tips til andre i overgangsalderen, eller til kvinner som er rett rundt hjørnet, om hvordan man kan takle den fasen?

– Aksepter at du er kommet dit i livet. Ikke lid i stillhet. Ta kontakt med legen om du sliter mye, og få eventuell hormonbehandling.

INGEN PLAGER: Overgangsalder-symptomer er ofte genetisk. Heldigvis for TV 2-programleder Vår Staude har hun ikke merket noe til overgangsalderen. Det gjorde heller ikke hennes mor. Foto: Øyvind Ganesh Eknes / TV 2

Vi har også snakket med TV 2-profil og programleder Vår Staude (57), som er blant de mer heldige når det kommer til plager med overgangsalder.

– Jeg har faktisk ikke merket noen ting. Ikke moren min heller, så jeg var heldig med den! Jeg har ikke gjort noe nytt, jeg lever som vanlig, trener og prøver å holde meg frisk og sterk, sier Vår til TV 2.

Unngå skremselshistorier

Wenche Andersen på sin side hadde god oversikt over morens plager med tanke på overgangsalderen, og var forberedt på hva hun hadde i vente.

– Jeg kjente godt til overgangsalder fra mor og venninner, med tanke på humørsvinger og andre plager, men jeg var heldig og slapp lett unna.



Til kvinner på vei inn i overgangsalder-fasen har hun ett godt tips:

– Ikke hør på skremselshistorier!



NYTT LIV: TV-kokk Wenche Andersen forteller til TV 2 at hun tok grep om kosthold og treningsrutiner etter at hun kom i overgangsalderen, og følte seg bedre enn på mange år. Foto: Truls Aagedal / TV 2

Hun mener det er store forskjeller på hvordan man opplever overgangsalder, og at det handler om hvilke grep man gjør før og under overgangsalder-fasen som kan bidra til å legge et godt grunnlag.

– Ta vare på deg selv og spis sunt. Jeg hadde venninner som fikk et stort søtbehov, nesten som ved graviditet. Selv økte jeg mengden frukt og grønt, og kjøtt ble erstattet av fisk.

Og alle disse grepene, som Wenche Andersen har gjort etter at hun kom i overgangsalderen, har bidratt til at hun de siste årene har følt seg bedre enn på lenge.

– Jeg følte at kroppen min og jeg fikk en ny sjanse til et bedre og sunnere liv, sier TV-profilen, som fyller 70 år til sommeren.