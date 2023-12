«Gerrit» skaper problemer

I Storbritannia har stormen fått navnet «Gerrit», nå har den truffet Vestlandet og det ventes svært sterke vindkast på mellom 33 og 42 meter i sekundet.

Strømselskap advarer om at strømmen kan bli borte, og det er ventet naturlig utløste snøskred.

ROMJULSFØRE: På E134 over Haukelifjell VAR det kolonnekjøring på grunn været som er på vei inn fra sørøst. Foto: Statens vegvesen/NTB

Her er de viktigste advarslene:



Betydelig snøskredfare:

Det er meldt om betydelig snøskredfare over store deler av landet, og i Nordland er det stor fare for snøskred på enkelte strekninger. Det melder Varsom.no.

Naturlig utløste snøskred:

Det er ventet naturlig utløste snøskred på nordvestlandet i Sogn, på Voss og i Hardanger.

Forbereder seg på dager uten strøm:

Strømleverandør Vonett frykter at de krevende værforholdene kan skade strømnettet deres. De ber kunder i Voss kommune forberede seg på strømbrudd.

– Hvis det blir hundrevis av utfall, så kan det kanskje bli opp mot en ukes arbeid før alle har strømmen tilbake, sier daglig leder John Magne Herre i Vonett til Bergens Tidende.

– Derfor har vi bedt folk om å forberede seg på mange dager uten strøm, sier han.

Stengte veier og kjøreforhold:

På grunn av dårlig vær onsdag ettermiddag var det fare for kolonnekjøring over E134 Haukelifjell i Vinje/Ullensvang, Vestfold og Telemark/Vestland. Så ble forholdene så vanskelige at veien ble stengt.

Like før klokken 22 var det kolonnekjøring både på riksvei 13 Vikafjellet og riksvei 7 over Hardangervidda. Der skulle første kolonne kjøre klokken 22.30, men deretter ble veien stengt for personbiler og det ble innført kolonnekjøring for tunge kjøretøy.

Fylkesvei 5912 mellom Store Standal og Stavset er stengt fra klokken 22.00 onsdag på grunn av stor fare for snøras, og det kommer ny oppdatering torsdag formiddag.

Samtidig er det ventet nedbør og sterk vind som kan gi vanskelig kjøreforhold i store deler av landet.

– Spesielt hvis man skal over fjellet må man planlegge for at man kan bli stående. Det er greit å tenke litt på at man har mat, drikke og varme klær med seg i bilen, sier trafikkoperatør Trude Lindstad til NTB.

Fjelloverganger:

F50 Aurland-Hol: Stengt

R13 Vikafjellet: Stengt.

R7 Hardangervidden: Stengt ny vurdering kl 10:00

E134 Haukelifjell: Stengt

F53 Årdal - Tyin. Stengt

E16 Filefjell: Åpen

52 Hemsedafjellet Åpent — Vegtrafikksentralen vest (@VTSvest) December 28, 2023

Statens vegvesen opplyser at deres entreprenører kommer til å være ute med alt av tilgjengelig mannskap og materiell for å holde veiene kjørbare.

For de som har tenkt seg ut på ski i romjula anbefales det å undersøke om det er skredfare i området.

- Ved ferdsel i snøskredterreng bør du alltid ha med deg sender, mottager, spade og søkestang, skriver Varsom.no i sin snøskredskole.