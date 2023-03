Georgias regjering snur etter press – trekker «agentlov»

Loven kunne ha rammet både medier og menneskerettsorganisasjoner som får pengestøtte fra utlandet.

Alle grupper som mottar over 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, ville måttet registrere seg som «agenter under utenlandsk påvirkning».

Kritikere har anklaget regjeringen for å ville føre landet i autoritær retning, innskrenke presse- og organisasjonsretten og legge seg på en russiskvennlig linje.

Torsdag ble forslaget overraskende trukket etter store demonstrasjoner i hovedstaden Tbilisi.

Beslutningen kom bare to dager etter at nasjonalforsamlingen i den tidligere Sovjet-republikken stemte ja til forslaget i en første avstemningsrunde.

Sammenlignes med Russland



Lovforslaget ligner på en tilsvarende lov som finnes i Russland, og som har ført til at myndighetene har kunnet slå hardt ned på deler av sivilsamfunnet, ikke minst medier og menneskerettsorganisasjoner som mottar støtte fra vestlige land.

I en uttalelse understreker regjeringspartiet Georgisk drøm at lovforslaget trekkes uten betingelser, men det anklager også en «radikal» del av opposisjonen for å ha spredt villedende informasjon om forslaget.

At det nå trekkes, begrunnes med at regjeringen ønsker å dempe konfliktnivået.

– Vi ser at lovforslaget har ført til uoverensstemmelser i samfunnet. I lys av dette har vi bestemt oss for uten betingelser å trekke forslaget som vi støtter, skriver partiet på sin hjemmeside torsdag morgen.

Partiet vil nå gjennomføre «offentlige konsultasjoner» for å kunne gi en bedre forklaring på hva som er målet med forslaget.

Gatekamper

Både tirsdag og onsdag brukte georgiske myndigheter tåregass og vannkanoner for å spre tusenvis av demonstranter som hadde samlet seg i sentrum av Tbilisi.

Flere titall personer er pågrepet, og Georgias innenriksdepartement har meldt at over 50 politifolk er skadd i sammenstøt med demonstrantene.

Flere av demonstrantene har stilt opp med EU-flagg i tillegg til georgiske, og Reuters-journalister sier de hørte både den ukrainske nasjonalsangen og Europahymnen bli sunget eller spilt gjennom høyttalere under onsdagens protester.

Landets mer vestligorienterte opposisjon har vært sterkt imot lovendringen. Også EU og USA har vært kritiske. Nå hyller EU regjeringens kuvending.

– Vi oppfordrer alle politiske ledere i Georgia til å gjenoppta EU-vennlige reformer slik at Georgia oppnår kandidatstatus, skriver EUs delegasjon i Georgia i en uttalelse i sosiale medier.

Konflikt mellom øst og vest

Regjeringen har den siste tiden blitt anklaget for å legge seg på en for russiskvennlig linje.

Den har på sin side anklaget deler av opposisjonen og ukrainske grupperinger for å forsøke å trekke landet inn i krigen som raser i Ukraina.

Georgia grenser til Russland og har to russiskvennlige utbryterrepublikker på sitt territorium.

Etter at Russland invaderte Ukraina for et drøyt år siden, har det vært frykt for at Russland ønsker å gjøre det samme i Georgia for å hindre at landet går for langt i samarbeidet med vestlige land.