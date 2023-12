George Santos kastes ut av Kongressen: – En skamløs løgner

Fredag ettermiddag stemte Kongressen for å utvise George Santos. Han blir dermed den sjette representanten som kastes ut gjennom tidene, og den tredje siden borgerkrigen i 1861.

Santos forlot rommet før stemmene var ferdig opptalt, og omringet av et massivt pressekorps ble han spurt om han nå var klar for å legge Kongressen bak seg.

– Hvorfor vil jeg bli her? Dette stedet kan dra til helvete, sa Santos før han satt seg inn i en bil og kjørte av gårde.

Forfulgt av skandaler



Republikaneren ble nylig hudflettet i en rapport av Husets etikkomité, som blant annet anklaget ham for å bruke valgkampmidler på botox, merkeklær og OnlyFans.

Den relativt ukjente Santos ble en enorm snakkis i amerikansk politikk i fjor, da det ble klart at CV-en hans var fullstendig fabrikkert. Republikanerens partifeller i New York ble rasende, og mente Santos hadde bløffet seg inn i maktens korridorer.

I tillegg er Santos under etterforskning av føderale myndigheter, som har tiltalt politikeren på 23 punkter, deriblant for korrupsjon. Santos nekter straffskyld.

FERDIG: Santos forlot Kongressen før alle stemmene var talt opp. Foto: Mandel Ngan/AFP

Tøff tone

Santos nektet å trekke seg, og man måtte ha to tredjedels flertall for å utvise ham fra Kongressen. Fredagens avstemning var den tredje gangen Kongressen forsøkte å kaste ham ut, etter at man ikke fikk nok stemmer på de to foregående forsøkene.

Etter Etikkomiteens knusende dom, har derimot et stadig økende antall representanter ønsket å utvise Santos. I forkant av avstemningen brukte både demokrater og republikanere sterke ord for å beskrive hovedpersonen:

– Utvis Santos, en skamløs løgner som er en hån mot menneskeheten, lød det fra representant og demokrat Steve Cohen.



Republikaner Mike Lawler var heller ikke nådig:

– Det er hevet over enhver tvil at George Santos er uegnet til å inneha et offentlig verv, enten det er som hundefanger eller som kongressmedlem, sa Lawler om sin egen partifelle.

Sjokkanklager i tolvte time

Samtidig var flere skeptisk til å utvise republikaneren, ettersom han fremdeles er under etterforskning av føderale myndigheter. Flere i det republikanske lederskapet, deriblant speaker Mike Johnson, fryktet at det å stemme ut en representant som fremdeles ikke er skyldig i noe, ville sette en uheldig presedens.

Ifølge flere amerikanske journalister lå det i minuttene før avstemningen til å bli utrolig jevnt, og på et tidspunkt ble det også rapportert at Santos hadde sikret seg nok stemmer til å klamre seg fast i Kongressen. Så sendte republikaner og Santos-rival Max Miller en e-post til samtlige av sine partikolleger. Her kom han med ferske anklager mot den skandaleforfulgte Santos.

– Tidligere i år fikk jeg vite at Santos sin valgkamp hadde brukt mitt personlige kredittkort, og min mors personlige kredittkort, til donasjoner som overstiger valgkamplovgivningen. Verken min mor eller jeg hadde samtykket til disse donasjonene og vi var heller ikke klar over dem, skrev Miller i e-posten, gjengitt av blant andre NBC News.

RIVAL: Max Miller har lite til overs for partikollega George Santos. Foto: Tony Dejak/AP Photo

Miller skriver videre at han og moren har brukt titusenvis av dollar på advokater som følge av kredittkortbruken, og sier at rundt 400 personer er tilsatt for samme behandling av Santos sitt valgkampapparat – deriblant andre medlemmer av Kongressen.

– Mens jeg forstår og respekterer de som vil stemme mot utkastelse, vil mine personlige opplevelser knyttet til anklagene og Etikkomiteens rapport ikke gi meg noe annet valg enn å stemme for, avslutter Miller.

MAX MILLER just sent this email to all House Republicans. pic.twitter.com/wAFEmfh8FO — Jake Sherman (@JakeSherman) December 1, 2023

Ble avgjørende

Ifølge republikaner David Joyce, som stemte for å utvise Santos, ble denne e-posten avgjørende. Kort tid etter avstemningen sa Joyce til CNN at Millers anklager fikk flere republikanere til å skifte mening, noe som til slutt ga de nødvendige flertallet for å utvise Santos.

206 demokrater og 105 republikanere stemte for å kaste ut Santos, mens to demokrater og 112 republikanere stemte imot – et samlet resultat på 311-114.



Det har kun skjedd fem ganger tidligere i historien, og disse representantene ble utvist fordi de enten kjempet for sørstatene under borgerkrigen (tre representanter i 1861), eller fordi de ble dømt for korrupsjon (1981 og 2002).