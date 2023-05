George Santos arrestert – risikerer 20 års fengsel

George Santos meldte seg frivillig tirsdag like etter klokken 09, altså 15.00 norsk tid, ved å ta en bakdør inn i en rettsbygning i New York.

Dermed unnslapp han blitzene og spørsmålene fra journalistene på utsiden, som det angivelig var flere titalls av.

Faktisk ble arrestasjonen av Santos ikke kjent før onsdag ettermiddag, norsk tid. Da bekreftet statsadvokaten i New York overfor blant andre CNN og CBS at Santos var pågrepet.

Tiltalt for 13 lovbrudd

Onsdag offentliggjorde også Justisdepartementet selve tiltalen mot Santos, som består av 13 punkter, skriver New York Times.

Den 34 år gamle republikaneren er tiltalt for syv tilfeller for postbedrageri, tre tilfeller av hvitvasking og ett tilfelle av tyveri av offentlige midler. I tillegg er han tiltalt for ved to tilfeller å ha løyet i uttalelser til Representantenes hus.

Santos risikerer inntil 20 års fengsel dersom han blir kjent skyldig, bekrefter statsadvokaten overfor New York Times.



Santos er fersk på den politiske scenen i USA. Han ble først valgt inn til Representantenes hus under mellomvalget i fjor.

Samtidig er han blitt et svært kjent navn i USA, ettersom mediene der har gravd frem den ene løgnen etter den andre.

Wikipedia-siden til George Santos vitner om dette - den er oppsiktsvekkende lang med tanke på hans unge alder og korte karriere.

Santos har også vært under etterforskning av politiet i Brasil for svindel. Tidligere i år inngikk han en tilståelsesavtale der.



Skal ha brukt valgkampmidler privat

I tiltalen som nå er offentliggjort i USA, beskyldes Santos blant annet for å ha bedratt velgerne sine ved å samle inn penger som skulle brukes til valgkamp, men som han i stedet skal ha brukt på personlige utgifter som å kjøpe luksuriøse designerklær og betale kredittkortgjeld.

George Santos skal også ha søkt om og mottatt penger gjennom et covid-19-program for arbeidsledige, mens han i realiteten var ansatt som regiondirektør i et investeringsfirma og mottok en årslønn på rundt 1,2 millioner norske kroner.

Santos mottok 235.000 kroner i støtte gjennom dette covid-19-programmet.

Det går frem av tiltalen at påtalemyndighetene sitter på både e-poster og tekstmeldinger som bevis.



– Han er ute



Tiltalen ble avgjort av en storjury og levert inn mandag. Santos vil bli fremstilt for varetektsfengsling onsdag ettermiddag.

Republikanernes partiformann i New York, Ed Cox, sier at Santos er ferdig i partiet. Så langt har George Santos nektet å trekke seg, og partiet har heller ikke gjort noen seriøse forsøk på å kaste ham ut.

– Han er ute, uansett hvordan det skjer, for vi har et bra parti i Nassau County, sier Cox til New York Times.

Avisen påpeker at han trolig vil få lov til å beholde setet i Kongressen så lenge det ikke foreligger en dom.

– I USA er du uskyldig inntil det motsatte er bevist, sa partitopp Kevin McCarthy tirsdag.