Gazas helsedepartement: Minst 104 drept da de ventet på nødhjelp

I tillegg ble over 700 såret, ifølge lokale myndigheter. Israel innrømmer å ha åpnet ild mot folkemengden.

Minst 104 mennesker er drept og 760 såret i et israelsk angrep mot palestinere som ventet på nødhjelp i Gaza by torsdag, hevder Gazas helsemyndigheter.

Informasjonen er ikke bekreftet fra uavhengig hold.

Gazas helsedepartement frykter at antallet døde og sårede vil fortsette å stige.

Flere sykehus har tatt imot drepte og sårede, men mangler forsyninger for å kunne hjelpe alle dem som trenger det, skriver nyhetsbyrået NTB.

– Sykehusene er tomme for blod, forteller Al-Jazeera-journalist Ismail al-Ghoul.

I en video som skal være fra stedet og som Al Jazeera har publisert, men som ikke er verifisert, kan man både se og høre skuddsalver og at mange mennesker dukker eller løper bort fra området mens skytingen pågår. Videoen viser også at folk bærer nødhjelp bort fra stedet.

Israelsk innrømmelse

En talsperson for Israels forsvar (IDF) hevdet først at de ikke kjente til noen israelske angrep i området.

Kort tid senere innrømmer IDF imidlertid at de åpnet ild mot palestinere som forsøkte å få tak i nødhjelp, skriver den israelske avisen Haaretz.

SÅREDE: En ung gutt får behandling ved Kamal Adwan-sykehuset i Beit Lahia etter at israelske soldater åpnet ild mot palestinere som ventet på nødhjelp ved Gaza by, nord på Gazastripen torsdag. Foto: AFP

Det israelske forsvaret hevder at en voldelig folkemengde samlet seg rundt nødhjelpslastebiler torsdag morgen. De hevder videre at flere plyndret nødhjelpen, og at i kaoset så ble flere klemt og trampet ned.

IDF har også publisert en dronevideo som de hevder viser desperate palestinere som forsøker å få tak i noe av nødhjelpen.

Ifølge israelske medier hevder IDF også at de fleste ble drept av å ha bli overkjørt eller trampet ned.

Nyhetsbyrået Reuters viser til en israelsk kilde som sier at de israelske soldatene åpnet ild mot folkemengden fordi de hevder at de følte seg truet. Også Times of Israel viser til en tilsvarende uttalelse fra en anonym kilde.

– Et folkemord

Hendelsen skjedde i Nabulsi-rundkjøringen ved Rashid-veien, som ligger vest for Gaza by og går fra nord til sør langs kysten ved Middelhavet.

– Dette er et folkemord. Dette var uskyldige sivile som i flere dager hadde ventet på at det skulle komme lastebiler med nødhjelp, sier leder Faris Afana for ambulansetjenesten ved Shifa-sykehuset, skriver NTB.

Bilder fra sykehusene viser blodige gulv der det ligger sårede.

Palestinernes president Mahmoud Abbas fordømmer det han omtaler som en «stygg massakre» av mennesker som ventet på nødhjelp.

Mens Hamas, som styrer Gazastripen, truer også med å stanse forhandlingene om våpenhvile og fangeutveksling. De ber også Den arabiske liga og FNs sikkerhetsråd om å kalle inn til hastemøte for å få en slutt på det de omtaler som massedrapene og den etniske rensingen på Gazastripen.



Tidligere denne uken sa FNs spesialrapportør for retten til mat at Israel med overlegg sulter palestinere på Gazastripen og bør holdes ansvarlige for krigsforbrytelser. Han mente også at Israels handlinger på Gazastripen utgjorde det han kalte en folkemordsituasjon.

Skal ha skjedd før

Ifølge Al Jazeera ventet palestinerne på å få utdelt mat da israelske styrker åpnet ild mot dem. Deretter kjørte israelske stridsvogner over folk, både døde og levende, forteller Al Jazeeras journalist på stedet, skriver nyhetsbyrået NTB.



En tjenesteperson ved Kamal Adwan-sykehuset sier at de har fått inn lik og sårede etter angrepet. Ifølge sykehuset er ti drepte og titalls sårede personer blitt fraktet fra Gaza by til dem.



Bilder tatt av det statlige tyrkiske nyhetsbyrået Anadolu viser flere sårede som får behandling ved sykehuset.

Dette er ifølge menneskerettsgruppen Euro-Med ikke første gang at israelske soldater har skutt mot palestinere som ventet på mat og nødhjelp ved Nabulsi-rundkjøringen.

Søndag 25. februar skal det samme ha skjedd. Da ble 30 palestinere drept av israelsk styrker, ifølge Euro-Med.

– Lastebilen ble ambulanse

– De ble skutt på med all slags mulig militærutstyr, fra marinestyrker, stridsvogner, droner og fra pansrede kjøretøyer som var i nærheten, skriver Al Jazeeras journalist Hani Makhmoud som rapporterer fra Rafah, sør på Gazastripen.

– Det er en veldig tragisk hendelse. Den samme lastebilen som fraktet nødhjelpen, ble omgjort til en ambulanse. Den fraktet likene til dem som ble drept til Shifa-sykehuset, skriver han videre.

Også private biler og esel og kjerre ble tatt i bruk for å frakte de sårede og drepte bort fra stedet, ifølge Shifa-sykehusets ambulansetjeneste, som kun skal ha tre operasjonelle ambulanser.

Ifølge kanalen sier vitner på stedet at det er enda flere lik på veien som ikke er blitt hentet eller identifiserte.

Over 30.000 drept

Gaza by ligger nord på Gazastripen, hvor FNs siste nødhjelpsleveranse var i slutten av januar som følge av krigføringen som har rast i snart fem måneder.

Store deler av Gazastripen er nå ubeboelig som følge av Israels bakkeinvasjon og gjentagende bombing.

SÅRET: En palestinsk mann får helsehjelp ved Kamal Adwan-sykehuset i Beit Lahia etter at israelske styrker åpnet ild mot palestinere som ventet på nødhjelp ved Gaza by, nord på Gazastripen torsdag. Foto: AFP

Rundt 300.000 mennesker skal fremdeles være fanget i nordlige deler av Gazastripen, og FN har advart at sultkrisen som nå utspiller seg, er verst i disse områdene.

Torsdag steg antall drepte i israelske angrep til over 30.000 mennesker, ifølge Gazas helsedepartement. De fleste av disse skal være barn og kvinner.

Antallet tilsvarer 205 mennesker drept daglig i løpet av de 146 dagene med krig. Til sammenligning bor det rundt 30.000 mennesker i tettstedet Hamar i Norge.

Israel erklærte umiddelbart krig etter Hamas-angrepet 7. oktober i fjor. Da ble minst 1100 mennesker, de fleste sivile, drept, ifølge israelske myndigheter. I tillegg ble over 250 mennesker tatt med som gisler tilbake til Gazastripen. Rundt 130 av disse holdes fremdeles der.