Gaza-toppmøte i Oslo – politiet skjerper sikkerheten

Arabiske utenrikstopper kommer til Norge for å diskutere krigen.

Politiet forsterker sikkerheten i hovedstaden når utenriksministre fra flere land samles til Gaza-toppmøte i Oslo fredag.

Møtet ble annonsert først fredag morgen. Blant andre vil statsministeren fra Qatar, samt utenriksministere fra Saudi-Arabia, Palestina, Jordan og Tyrkia komme til Oslo for å diskutere krigen på Gazastripen.

– Politiet har visst om dette en stund. Vårt ansvar er sikkerheten til de som er til stede på konferansen, sier operasjonsleder Bjarne Pedersen i Oslo politidistrikt.

Samarbeid med PST

Han sier politiet iverksetter flere sikkerhetstiltak i Oslo i anledning møtet. Noen tiltak blir synlige, andre ikke. Oslo-Politiet samarbeider tett med Politiets sikkerhetstjeneste (PST) i saken, sier Pedersen.

Tidvis kan enkelte områder og gater i byen bli kortvarig stengt i løpet av dagen. Politiet vil også blant annet bidra med kortesjer.

– Det blir naturligvis mer bevæpnet politi i gatene, sier Pedersen, som understreker at det ikke er noen grunn til bekymring for befolkningen i Oslo.

Topptungt møte

I tillegg til de nevnte minsterne, vil utenriksministerne fra Danmark, Island, Sverige, Belgia, Nederland og Luxembourg dukke opp. Finland deltar med en statssekretær. Generalsekretæren for Organisasjonen for islamsk samarbeid deltar også, ifølge en pressemelding fra Utenriksdepartementet.

Utenriksminister Espen Barth Eide sier han ser fram til en åpen og ærlig diskusjon om krigen i Gaza.

– Landene som møtes, er berørt i ulik grad, men deler en dyp bekymring for befolkningen i Gaza. Vi mener det haster med å stanse krigen og få slutt på de enorme lidelsene, sier Eide.

Eide håper møtet kan bidra til å hindre polariseringen mellom land som en følge av krigen.

– Vi vil også diskutere behovet for å styrke Den palestinske selvstyremyndigheten og for å fornye det internasjonale samarbeidet for en tostatsløsning. Landene i Midtøsten spiller en viktig rolle, sier han.