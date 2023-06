Ga styreverv til venn: – Alvorlig

BEKLAGER: Tonje Brenna (Ap) legger seg flat og beklager for å ha gitt et styreverv til en god venn. Foto: Gorm Røseth / TV 2

Kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) ga et styreverv til hennes gode venn, advokaten Frode Elgesem (61), to år etter at hun ble statsråd.

Det innrømmer Brenna selv til VG, samtidig som departementet sender ut en pressemelding om saken.

Elgesem ble styremedlem i Wergelandsenteret i mai 2023, som gir penger til Utøya AS, der også Brennas tidligere samboer spiller en sentral rolle, ifølge avisen.

– Jeg burde vurdert min egen habilitet tidligere, sier Brenna på en pressekonferanse etter at nyheten ble kjent.

– Det er helt og fullt mitt ansvar. Jeg velger å være åpen om mine feil og rydde opp, legger hun til.



Fakta om Utøya AS og Wergelandsenteret Om Utøya AS

Et non-profitt selskap, der overskudd skal tilbake til Utøya, med formål å tilrettelegge for arrangementer og aktiviteter som fremmer demokrati og menneskerettigheter, videreutvikle Utøya som et viktig leir-, kurs- og møtested for AUF og arbeiderbevegelsen, samt ivareta Utøya som minnested og læringssenter for nåværende og fremtidige generasjoner (hentet fra omtalen av selskapet i Brønnøysundregisteret). AUF oppnevner styremedlemmer, de får ikke honorar. Om Wergelandsenteret Det Europeiske Wergelandsenteret (EWC) åpnet i 2009, og er stiftet av Stortinget og Europarådet. De er en faglig uavhengig stiftelse, som mottar driftsstøtte fra Kunnskapsdepartementet, og prosjektstøtte fra Utenriksdepartementet. Senteret er lokalisert i Oslo, og er et ressurssenter for opplæring i demokratisk medborgerskap, menneskerettigheter og mellomkulturell forståelse for medlemsstatene i Europarådet. Senteret tilbyr kompetansebygging innen utdanningsfeltet, og bidrar til politikkutvikling i Europarådet og dets medlemsland. En del av arbeidet foregår i Øst-Europa, og senteret har hatt mye aktivitet i Ukraina. Wergelandsenteret har utviklet læremidler om 22. juli 2011, og har siden 2017 fått årlige tilskudd til skoleprosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap» over statsbudsjettet. Målet med prosjektet er at skoleelever fra hele Norge får mulighet til å lære om terrorangrepene 22. juli 2011, og hvordan de som aktive deltakere i demokratiske samfunn kan motvirke anti-demokratiske krefter og voldelige ekstremisme. Innretningen på tilbudet innebærer at elever besøker regjeringskvartalet og Utøya gjennom noen dager, og deretter tar med seg refleksjonsoppgaver etc. hjem til egen skole – der de kan spre det videre. Styret ved Wergelandsenteret oppnevnes av Kunnskapsdepartementet, halvparten av styremedlemmene etter nominasjon fra Europarådet. Oversikt tilskudd 2018-2023 til Wergelansenteret (millioner kroner) År 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Driftsstøtte Wergelandsenteret 9,2 9,4 10,7 11 11,7 12 Prosjektet «22. juli og demokratisk medborgerskap», 2* 3 5 5 5 5 * Midlene ble delvis tildelt i RNB 2018 Kilde: Regjeringen

– Har ført til flere feil

I en pressemelding fra regjeringen tirsdag formiddag legger Brenna (35) seg flat og beklager, samt informerer om at hun har bedt om settestatsråd ved behandlinger av sakene som er tilknyttet Elgesem.

– Jeg har håndtert spørsmål om min egen habilitet for sent og for dårlig. Det har ført til flere feil. Det er alvorlig og det beklager jeg, sier Brenna i pressemeldingen.

Statsråden erklærte seg likevel ikke inhabil overfor Elgesem før fredag i forrige uke, noe Brenna påpeker er alt for sent.

Kunnskapsdepartementet gir stiftelsen fem millioner kroner i året.

– Utøya AS mottar ikke direkte støtte fra departementet. Samarbeidet mellom de to organisasjonene er imidlertid så tett at tilskuddet til Wergelandsenteret må anses for å være økonomisk støtte til Utøya AS, skriver departementet.

Slik forklarer Brenna habilitetsfeilen: Kunnskapsministeren holdt tirsdag formiddag en pressekonferanse i etterkant av innrømmelsene om alvorlige habilitetsfeil. – I forberedelsene til neste års statsbudsjett ba politisk ledelse i departementet om en gjennomgang av støtten til de ulike freds- og menneskerettsenterne som ligger i min portefølje. I den forbindelse ble jeg oppmerksom på en søknad fra Wergelandssenteret om økt støtte til deres skoleprosjekt 22. juli og demokratisk medborgerskap, hvor Utøya AS er partner, sier Brenna. Statsråden er tydelig på at hun er venner med tre av styremedlemmene i Utøya AS, og at hun derfor ba om en habilitetsvurdering, noe Brenna selv mener hun burde ha gjort tidligere. – Jeg har tenkt at dersom Wergelandssenteret er mottaker av støtten, er ikke min habilitet overfor styret i Utøya AS relevant. Det er feil, sier Brenna. – Jeg burde bedt om settestatsråd allerede høsten 2021, legger hun til.

Brenna forklarer at hun og Elgesem ble kjent da han var AUFs bistandsadvokat under 22. juli-rettssaken og at de jobbet tett sammen i årene etter terroren. – Å jobbe sammen over tid, med noe så traumatisk som et terrorangrep, binder mennesker sammen på en helt spesiell måte. Jeg mener derfor at jeg er inhabil overfor Frode Elgesem, legger statsråden til.

Ber om besøk

I pressemeldingen har Kunnskapsdepartementet også lagt ved journalført SMS-dokumentasjon på samtalene mellom Brenna og Elgesem.

– Gratulerer med dagen, Tonje! Tenker du har en busy dag. Hører du skal til Bergen. Får du tid til å stikke innom og se på Raftohuset. Ønsker det en fin dag! Mvh Frode, står det i en av meldingene.

AVSLØRENDE: En journalført SMS-utveksling bekrefter at Brenna skulle sjekke at habiliteten var i orden, allerede tidlig i mars. Foto: Regjeringen / TV 2.

Brenna svarer med å gratulere tilbake i en melding datert 1. mai. hvor hun også skriver at det ikke er mulig å få til et besøk i denne runde, men at hun må få til en tur i løpet av våren.

Det finnes også flere journalførte SMS-korrespondanser fra andre anledninger, datert 16. august 2022, 3-4. mars 2023.

I en av dem, så sier advokaten til Brenna at «han ikke er sikker på hvordan en habilitetsvurdering vil falle ut», hvor statsråden svarer:

– Jeg skal selvsagt sjekke at alt slikt er i orden. Fint at du er ryddig.

Elgesem: – Holder meg rolig



– Brenna har gjort en vurdering av sin habilitet. Det er hennes vurdering og ikke en vurdering jeg har hatt noe med å gjøre. Jeg lever godt med den avgjørelsen som er tatt, sier Elgesem til TV 2.

Advokaten sier videre at det nok vil bli spørsmål rundt oppnevnelsen av arvet, og at det blir opp til den nye settestatsråden til å vurdere dem.

– Men jeg holder meg helt rolig, sier han videre.

Elgesem er tydelig på at saken nå ligger i departementet hender, og at den avgjørelsen lever han godt med.

INHABIL: Advokat Frode Elgesem fikk styreverv i Wergelandsenteret av hans venn kunnskapsminister Tonje Brenna to år etter at hun ble statsråd. Foto: Berit Roald

Inhabil overfor flere

Regjeringen opplyser også om at kunnskapsministeren er inhabil overfor tre andre nære venner i styret i Utøya AS.

«De tre er Martin Henriksen, Hilde Firman Fjellså og Marianne Wilhelmsen», opplyser departementet.

– Fordi jeg er inhabil i saker knyttet til de tre styremedlemmene i Utøya AS, kan jeg ikke behandle saker der de er involvert. Jeg burde tidligere ha sett at båndene mellom Utøya AS og Wergelandsenteret i dette prosjektet er så tette at jeg ikke skulle tatt stilling til tilskuddet til prosjektet, sier Brenna.

Det skal oppnevnes settestatsråd for Brenna fra og med tirsdag.

– Fordi jeg er inhabil overfor Elgesem, skulle jeg ikke ha utnevnt ham som styremedlem. Det blir nå opp til settestatsråden å vurdere utnevnelsen av ham, sier statsråden.



– En person de måtte være obs på

TV 2s kommentator Aslak Eriksrud synes avsløringen er overraskende siden det virker som om hun har vært oppmerksom på det lenge.

– Og så da hun tiltrådte som statsråd, tok hun opp navnet hans med departementsråden i den første samtalen de hadde, og varslet om at dette var en person de måtte være obs på i departementet fordi hun hadde et vennskapsforhold til ham, sier Eriksrud.

– Så det at han da likevel får et styreverv av Brenna etter det, fremstår rart og uforståelig. Jeg er overrasket, legger han til.