Funn av to døde personer i Øygarden – etterforskes som mistenkelig dødsfall

Natt til onsdag ble to døde personer funnet i en enebolig i Øygarden utenfor Bergen.

Politiet rykket ut etter en bekymringsmelding fra en nabo som ikke hadde hatt kontakt med personene på flere dager.

– Det er en nabo som har varslet politiet, da dette er personer naboen normalt har jevnlig kontakt med, som de nå ikke hadde hatt kontakt med. Da politiet kom til stedet ble det funnet to døde personer, sier politiadvokat Linn Skaar Sætre til TV 2.

Politiet har nå opprettet sak om mistenkelig dødsfall.

– Det er dødsfall med omstendigheter som ikke umiddelbart gir klart svar på hva som har skjedd, opplyser Skaar Sætre.

KRIMTEKNIKERE: Politiets krimteknikere ble kalt inn etter funnet og ankom eiendommen tidlig onsdag morgen Foto: Elias Engevik

Hun understreker at politiet fremdeles er i en tidlig fase av etterforskningen, og at det er for tidlig å si om det har skjedd noe kriminelt. Politiets krimteknikere er nå på adressen for å gjennomføre undersøkelser.

– Det er for tidlig å si hva som er dødsårsaken. Slik det er nå er politiet i en tidlig fase av etterforskningen og ønsker ro i denne fasen før vi uttaler oss mer, sier Skaar Sætre.

Politiadvokaten beskriver de to avdøde som «godt voksne personer». Pårørende er varslet om dødsfallet.

Begge de døde vil bli obdusert, men dette vil tidligst skje onsdag.

Politiet opplyser at de døde ble funnet klokka 2 i natt.

