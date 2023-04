Funn av knokler på Jærstrand

Politiet mener at knoklene kan stamme fra et menneske.

FUNN: Her, blant fjæresteinene på Grødalandstangen, ble det søndag funnet knokler som kan være fra et menneske. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Politiet i Sør-Vest rykket søndag ut til Grødalandstangen i Hå etter funn av knokler her.

– Vi er fremme på stedet og det er funnet noen knokler og det tyder på at det kan være fra et menneske, skrev de på Twitter ved 17-tiden søndag.

Politiet mener at knoklene, som ble funnet i fjæresteinene, også bærer preg av at de har ligget en stund der.

– Hva er det som gjør at dere tror det kan være menneskeknokler?

– Det er ut fra knokkeldelene som er funnet på stedet, sier operasjonsleder Olaug Bjørnsen til TV 2 og legger til:

– Det er ingenting som tyder på at noe annet, enn at knoklene tilhører et menneske.

Politiet kan ikke si noe om alder eller kjønn på den som knoklene eventuelt tilhører.

De er på stedet med flere patruljer hvor de gjør undersøkelser.

Til TV 2 sier operasjonsleder Bjørnsen at det var en turgåer som varslet politiet om knoklene.

På spørsmål om politiet kobler knokkelfunnet opp mot noen savnede, sier Bjørnsen:

– Det er det vi må gjøre undersøkelser på, og som vi identifisere.

– Det blir et møysommelig arbeid.

Søndag kveld utdyper hun og sier at politiet så langt ikke har gjort noen funn av klær eller noe annet som kan hjelpe til med identifisering.

– Og jeg har ikke informasjon om at det er noen savnede i området, i nåtid.



FUNN: Flere politipatruljer rykket søndag ut til Grødalandstangen i Hå etter funn av et knokler. Foto: Heidi Karin Gilje Skog

Fredag ble det gjort funn av knokler utenfor et boligfelt Bergen, som politiet mener stammer fra mennesker.

Det ble funnet klesplagg både på og i nærheten av levningene som ble funnet i det ulendte terrenget i Bergen.