Funn av dødt barn i Sarpsborg

Politiet i Øst melder mandag ettermiddag at de har rykket ut til en adresse i Sarpsborg i forbindelse med funn av et dødt barn.

– Vi er der med tilstrekkelige styrker for å prøve å finne ut hva som har skjedd. Vi tar avhør av beboere på adressen, og eventuelt vitner i nabolaget, opplyser politiet.

Barnet ble funnet på en privat adresse, opplyser operasjonsleder Terje Marstad til TV 2.

– Mistenker dere at barnet er utsatt for noe kriminelt?

– Vi kaller det et mistenkelig dødsfall, og da er det noe vi undersøker, sier han.

Politiet fikk melding om dødsfallet klokken 15.16, opplyser Marstad til NTB.



INNSATSLEDER: Thor-Arild Hansen er innsatsleder på stedet. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Flere hypoteser

Politiet har foreløpig ingen informasjon om hendelsesforløpet, og venter på kriminalteknikere som skal gjøre undersøkelser på stedet.

– Vi rykket ut sammen med helse, men dessverre var det ikke mulig å redde barnets liv, sier innsatsleder på stedet Thor-Arild Hansen til TV 2.



Ifølge innsatslederen jobber politiet ut ifra tre hovedhypoteser:

– Det ene er at det er et medisinsk tilfelle, det andre er at det dreier seg om en ulykke, og det tredje er at det kan være en straffbar handling. Alle de tre alternativene holder vi åpne, sier Hansen.

Klokken 15.38 melder politiet at de er i gang med avhør av folk i husstanden der barnet er funnet, og at de vil komme i gang med en rundspørring.

– Det er per nå ikke brakt noe nytt til årsaken til at barnet er omkommet, skriver politiet.

SPERREBÅND: Politiet har rullet ut sperrebånd rundt addressen der hendelsen skal ha skjedd. Foto: Jan-Petter Dahl / TV 2

Kommunen er i beredskap

Det var et familiemedlem i husstanden som varslet politi og ambulanse.

– Det er veldig tidlig i de innledende undersøkelsene nå. Naturligvis er de nære pårørende i sjokk, men vi ønsker å prate med dem. Det er også andre barn på adressen som vi må ta oss av, og som ikke er skadet, sier operasjonslederen.



– Det er ikke grunn til å tro at det er noe som er farlig for andre, men vi trenger noe tid på å rede grunnen.

Til TV 2 opplyser ordfører i Sarpsborg, Sindre Martinsen-Evje, at kommunen så langt ikke har fått noen informasjon om hendelsen, men at de er i beredskap.



Saken oppdateres!