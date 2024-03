Funn av død person settes i sammenheng med Stavern-saken

Det er særlig to ting som gjør at politiet setter funnet i sammenheng med søket etter den savnede Stavern-kvinnen.

– Det er naturlig å se funnet i sammenheng med den søket etter den savnede kvinnen fra Stavern, men den døde personen er ikke identifisert, sier politiadvokat Ole Jacob Garder.

Han legger til at dette er et område det tidligere ikke har vært søkt i.

Politiet har siden starten av januar lett etter en savnet kvinne i Stavern i Larvik kommune. De pårørende er varslet etter funnet, bekrefter politiet.

Onsdag klokken 12.46 fikk politiet melding fra en turgåer som hadde funnet en død person mellom Larvik og Stavern.

VED FUNNSTED: Politiet bærer på pappesker ved der liket ble funnet. Foto: Yngve Bugge Drangsholt

Derfor sees det i sammenheng

På spørsmål om hvorfor politiet setter funnet i sammenheng med den savnede Stavern-kvinnen, trekker politiadvokat Garder frem to ting:

– Det er ingen andre personer som er savnet i området her som ikke er gjort rede for. For det andre handler det om klærne som personen har på seg, sier Garder til TV 2.

Politiet kan foreløpig ikke slå fast kjønn på personen.

– Jeg ønsker ikke å kommenter noe ytterligere rundt selve funnet utover det jeg har sagt nå, sier politiadvokat Garder.

Det er for tidlig å si hvorvidt personen kan være utsatt for noe straffbart eller ikke, ifølge politiadvokaten.

– Kort og godt handler det nå om å få gjennomført en kriminalteknisk undersøkelse på selve stedet. Deretter vil man fraktet personen ut fra funnet og inn til obduksjon. Det er ikke naturlig å utdype noe ytterligere før midlertidig obduksjonsrapport foreligger, sier Garder.

TV 2 har vært i kontakt med Ellen Holager Andenæs, bistandsadvokaten til kvinnens familie, som ikke ønsker å kommentere saken på nåværende tidspunkt.

FUNNSTED: Politiet har sperret av området hvor det ble funnet en død person onsdag. Foto: Jørn Lier Horst

– Hadde ligget en stund

Krimforfatter og tidligere politietterforsker Jørn Lier Horst sa tidligere onsdag til TV 2 at funnstedet ligger ved fjordsiden som går fra Larvik til Stavern.



– Jeg bor ved den fjordstien 200 meter fra funnstedet. Jeg ble oppmerksom på dette da jeg så det kom politi, sier han.

– Jeg snakket med en turgåer som sa det bar preg av at liket hadde ligget en stund.

Politiadvokat Garder har ikke anledning til å kommentere hvorvidt turgåerens opplysninger stemmer eller ikke.

BOR I NÆRHETEN: Jørn Lier Horst bor like ved området hvor politiet har satt opp sperringer som følge av funnet. Foto: Frode Sunde / TV 2

Ba turgåere om hjelp

I søket etter kvinnen har politiet gått offentlig ut og bedt turgåere om hjelp. Over to måneder etter at kvinnen ble meldt savnet, var det nå en turgåer som tok kontakt med politiet om funnet i Larvik.

– Det jeg har fått opplysninger om er at det er en turgåer som finner vedkommende og melder fra til politiet. Utover det har jeg ingen opplysninger, sier Garder.

Horst sier at det er opprettet sperring og at politiet har vakthold av stedet.

Selv om han møtte på en turgåer, sier Horst at akkurat den «sløyfa» av fjordstien hvor personen er funnet, er lite brukt.



Innsatsleder på stedet, Birger Andersen, bekrefter dette.

– Akkurat der avdøde ble funnet er det noe ulendt, og ikke så mye benyttet av turgåere, sier Andersen til TV 2.

Kvinnen ble meldt savnet etter at en mann i 50-årene ble funnet død i en leilighet i Stavern 2. januar.

Politiet startet drapsetterforskning og siktet kvinnen, som var mannens samboer. Senere ble mistanken mot kvinnen svekket. Mens politiet har jobbet med flere teorier om hva som kan ha skjedd, har de ikke hatt noen spor eller sikre livstegn fra kvinnen siden de startet etterforskningen.